Horóscopo de 24/4: veja previsões para este domingo

Data estelar: Mercúrio e Saturno em quadratura.

Cada manobra mental, emocional e física que fazes para conduzir tudo de acordo com teus desejos, mesmo que para isso tenhas de sacrificar a verdade, a ocultando, distorcendo ou te eximindo de dar as devidas explicações que terias de dar, é, também, um peso a mais que terás de carregar ao longo da existência.

A mentira é um paradoxo, porque sempre se apresenta à consciência humana como facilitadora e simplificadora, porém, mesmo que esses sejam seus efeitos imediatos, a médio e longo prazo demonstra ser o contrário.

Tua capacidade criativa te permite mentir, e insistir tanto na mentira que tu te convenças de essa ser uma argumentação legítima, a de teu próprio e amado ponto de vista particular.

Porém, a mentira te desconecta e complica, derrubando tuas argumentações.

ÁRIES: As questões difíceis que se apresentarem têm cara de ser impossível superar, mas, se você se debruçar com sinceridade sobre elas, perceberá que a dificuldade era toda produzida pelo medo, sendo bastante irreal.

TOURO: Os desafios que se apresentam parecem impossíveis de superar, porém, a impossibilidade é apenas aparente, não resistiria sequer por um instante ao avanço de suas intervenções concretas. Coloque tudo em marcha.

GÊMEOS: Procure verificar seus entendimentos, porque neste momento sua alma corre o risco de tropeçar em preconceitos e, ainda por cima, convencida de ter entendido tudo direito. É fácil tropeçar em preconceitos.

CÂNCER: Os desentendimentos estão presentes, mas não são novos, apenas uma continuação de algo que vem acontecendo, há tanto tempo já, que ninguém parece lembrar direito como é que tudo começou. Desentendimentos instintivos.

LEÃO: Às vezes, é necessário fazer manobras estapafúrdias e de duvidosa reputação para que tudo continue na trilha certa. São momentos excepcionais, que não precisam se tornar habituais, para não distorcer a vida.

VIRGEM: Procure exorcizar a ansiedade e o medo sumariamente, não lhes dando lugar em sua consciência, porque elas têm argumentos dominantes, mas absolutamente fantasiosos. Pise firme na realidade e siga em frente com os planos.

LIBRA: Quando as pessoas tomam atitudes de duvidosa reputação, sua alma entra num redemoinho de emoções desencontradas, do qual é difícil sair. Porém, é possível evitar a entrada, desconsiderando grande parte do que é feito.

ESCORPIÃO: Cuide para não se envolver em situações arbitrárias, motivadas por um turbilhão de emoções que, neste momento, seria melhor desconsiderar do que estabelecer como a coisa mais importante que esteja acontecendo.

SAGITÁRIO: É muito perrengue para pouco tempo, parece uma conspiração. Porém, não há conspiração alguma, a não ser a motivada pelas procrastinações alegres que sua alma tenha feito no passado. Será essa uma conspiração?

CAPRICÓRNIO: Apesar de ser tentador ocultar seu jogo e fazer tudo do seu jeito, sem deixar claro nada a ninguém, essa não seria uma atitude que, depois, lhe traria resultados positivos. Melhor tentar um caminho mais correto.

AQUÁRIO: Tudo anda mais devagar do que sua alma gostaria, mas neste momento isso é preferível a fazer algo que traria certa vantagem imediata, mas que, a longo prazo, se mostraria contraproducente. Melhor esperar.

PEIXES: Tanta coisa boa poderia ser dita, mas acaba que as emoções misturadas, e com sua alma num redemoinho existencial, as palavras ditas produzem efeitos adversos. Se não quiser que isso aconteça, procure silenciar.