Horóscopo de 25/10: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua Nova eclipsa o Sol em Escorpião.

A aproximação do reino espiritual e o reino humano é uma realidade cósmica, que está em andamento há alguns milhares de anos e que encontra, no momento atual, um dos seus tantos ápices, porém, não espera que este anúncio seja acompanhado de eventos portentosos que nos iluminem com regozijo, porque testemunharemos o contrário, a brutalidade violenta se disseminando através de todos os relacionamentos.

A ignorância entranhada na consciência humana, combinada com a habitual soberba com que se comportam os que têm muito a perder, diante da aproximação do que ameaça seu reino responde com a brutalidade usual, nos brindando, mais uma vez, com a inefável certeza de que seria melhor extinguir de uma vez por todas o reino humano. Só que não! O objetivo é começarmos a trabalhar solidariamente com o reino espiritual.

ÁRIES: No meio das confusões e desentendimentos também acontecem situações muito propícias, portanto, não vale a pena se focar em tudo que está carente de harmonia, mas seguir em frente porque a luz irá vencer.

TOURO: A divisão de tarefas não parece ser muito justa, mas é o que se pode fazer agora, dentro das circunstâncias reinantes. Procure acompanhar o processo e facilitar a vida das pessoas que se vinculam a você agora.

GÊMEOS: A vontade é enorme e o cenário parece propício, portanto, que razão haveria para sua alma duvidar? Porém, a mente é estranha, mesmo estando tudo a favor ela se dedica a imaginar alternativas nada auspiciosas.

CÂNCER: Muitas pressuposições se mostram, agora, falhas, e precisam ser retificadas o quanto antes, para sua alma não continuar trilhando um caminho de fantasia, que pode parecer lindo, mas traz complicações em seu ventre.

LEÃO: Este é um daqueles momentos em que vale a pena medir as palavras, porque a chance de essas serem mal interpretadas é maior do que a habitual, e o ônus resultante da má interpretação seria bastante acentuado.

VIRGEM: Evite dar por sabidas algumas coisas que precisam ser verificadas com as pessoas pertinentes, é muito provável que as coisas sejam bastante diferentes de como chegaram aos seus ouvidos. Melhor não cair numa rede de intrigas.

LIBRA: O objetivo principal é você aceitar a dose de esforço que cada assunto importante de sua vida representa, e parar de sonhar com um golpe de sorte, o qual pode eventualmente acontecer, mas não como uma busca ferrenha.

ESCORPIÃO: Você pode eventualmente ocultar suas reais motivações das pessoas com que se relaciona, mas evite ser tão bem-sucedida nessa empreitada que você também acabe se esquecendo das motivações reais. Isso não.

SAGITÁRIO: As coisas não saem como esperado porque foram desejadas de um jeito fantasioso, não tendo cabimento na realidade. É hora de começar a fazer alguns ajustes mais realistas às suas pretensões, para evitar os inconvenientes.

CAPRICÓRNIO: É normal considerar que há tempo de sobra para fazer tudo, o que é verdade, mas não menos verdade é que, em nome desse convencimento, se acaba perdendo tempo demais, deixando sempre para depois o que se pode fazer hoje.

AQUÁRIO: Os ingredientes estão todos aí, disponíveis, mas estão tão esparsos que parecem não ter conexão alguma entre si, e sua alma fica com a sensação de faltar algo para decolar. Falta conexão, só isso. Em frente.

PEIXES: O mal-estar se alimenta de sua alma procurar longe o que se encontra próximo. Assim é que você busca regozijo através de manobras sofisticadas, quando poderia simplesmente aproveitar tudo que está disponível.