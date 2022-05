Horóscopo de 25/5: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono.

Onde ficaram todas essas potencialidades que um dia prometeste a ti que desenvolverias, já que, com elas, impactarias o mundo? Aonde foi parar essa criança atrevida que pretendia conquistar o mundo, que se projetou ao futuro imaginando o cenário em que aconteceria?

Está tudo por aí, continua aguardando pelo teu atrevimento, pelo momento em que cresças além de teus medos, além de tuas limitações e tenhas teu momento de glória entre o céu e a terra

Muito mais vale que passes pelo constrangimento agudo da frustração ao ver que tuas iniciativas são malsucedidas, do que te acomodares na decepção crônica de ficar te escondendo da vida, com medo de errar.

Nem todos os caminhos estão abertos para ti, porém, há muitas portas fechadas que tu tens total capacidade de abrir.

ÁRIES: O jogo parece tranquilo, porém, mobiliza emoções radicais que precisam ser administradas com muito cuidado, para que não contaminem tudo que de bom poderia ser conquistado neste momento Opte pelo jogo tranquilo.

TOURO: Há horas em que ninguém sai vencendo dos conflitos, porque esses afundam todos os participantes em investimentos de recursos que poderiam ser canalizados em assuntos bem mais interessantes. É hora de desempatar o jogo.

GÊMEOS: Evite comprometer seu jogo, procure agir dentro do possível, evitando ir além do seu alcance, aonde só poderia chegar com ajuda de pessoas que, neste momento, exigiriam uma retribuição incompatível com a situação.

CÂNCER: Quando as pessoas se entendem e agem em conjunto, elas podem infinitamente mais do que conseguiriam agindo cada uma por seu lado. Todo mundo sabe disso, porém, assim mesmo, se continua insistindo no contrário.

LEÃO: Procure dar continuidade, evite se deter para tentar fazer com que as pessoas percebam que você estava com a razão, ou que tudo aconteceu de acordo com suas advertências. Isso não tem valor algum, só vale a ação.

VIRGEM: O ideal está certo, é nobre o suficiente para você o abraçar e se dedicar à conquista. Porém, o caminho é sinuoso e cheio de provocações com potencial de estragar seus planos. Por isso, seu andar precisa ser cuidadoso.

LIBRA: Não importa o quanto de encrenca algumas pessoas provoquem, de nada adiantará lhes dar sermão. O melhor é você se munir de presença de espírito o quanto antes e entrar em campo com a boa vontade de resolver tudo.

ESCORPIÃO: Difícil chegar a um acordo que seja justo e equilibrado para todas as partes, porque o tempo inteiro sobrevêm emoções que desgastam e espalham a brasa. No entanto, é preciso continuar em frente em busca de equilíbrio.

SAGITÁRIO: Não é que tudo deva ser difícil aqui na Terra, mas tampouco seria o caso de sua alma se iludir de que haveria como resolver a situação atual com simplicidade. O cenário está longe de ser simples. Tome medidas à altura.

CAPRICÓRNIO: Seria impossível agradar a todo mundo e tampouco haveria a menor chance de você satisfazer tudo que pretende, porque há coisas que não poderiam conviver e ser satisfeitas simultaneamente. Adote uma visão realista.

AQUÁRIO: Procure agir sob o manto da discrição, porque tudo que atrair a atenção tende, neste momento, a produzir um nível de conflito absolutamente desproporcional aos fatos que os provocarem. Melhor isso não.

PEIXES: Algum barulho é necessário fazer, porque o silêncio será interpretado como uma concessão, e isso seria uma atitude muito arriscada para este momento. Coloque suas exigências sobre a mesa, e que comece a negociação.