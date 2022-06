Horóscopo de 2/6: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua cresce em Câncer.

A emoção também é um tipo de pensamento, próprio do funcionamento da mente que, por pura vaidade, gostaria de ficar acima, e finge estar, das convulsões emocionais. Só que não!

Confia nas tuas emoções, porque, ainda que sejam informações perturbadoras que, como resultado das convenções sociais, não possas experimentar de imediato, a impressão que elas causam é indelével, muito mais impactante do que os árduos labirintos dos raciocínios lógicos mediante os quais tentas fingir que estás no domínio.

Perder o domínio evoca emoções intensas, mas, ainda assim continuamos pensando, pois, diante de toda quebra de ordem a mente busca reordenar tudo e, assim, parece que mente e emoção fossem antagônicas.

Só que não! Mente e emoção são tão antagónicos quanto cérebro e fígado.

ÁRIES: Faça o que seja mais seguro, neste momento sua alma precisa de conforto e, por isso, não seria muito interessante enfiar o pé na porta e precipitar acontecimentos que, na prática, ainda não estariam maduros o suficiente.

TOURO: Os bons conflitos são aqueles que estimulam as pessoas a encontrarem saídas criativas para suas divergências. Os maus conflitos são os que servem para as pessoas estacionarem nas discussões estéreis e inúteis.

GÊMEOS: As apreensões desenham um cenário árduo, porém, se você seguir em frente com seus propósitos, logo descobrirá que essas apreensões são mentirosas, muito sedutoras até, mas completamente mentirosas e ameaçadoras.

CÂNCER: Entre o suprimento de necessidades e a satisfação de desejos navega a alma humana, nem sempre ciente da distinção entre um e outro caminho e, por isso, em muitos casos enfiando os pés pelas mãos. Complica tudo.

LEÃO: Às vezes, a tensão é tamanha, que a alma parece que não vai aguentar. No entanto, o tempo passa e a alma não apenas aguenta como também amadurece, e aprende a não se estressar tanto com pequenos assuntos.

VIRGEM: Está tudo mais certo do que parece, porque as incertezas do mundo só aumentaram, ao passo que, interiormente, sua alma encontrou uma veia de segurança que a fez aumentar a vontade de se lançar à aventura. Aí sim!

LIBRA: Ou você espera acontecer, ou você toma a iniciativa de fazer acontecer, neste momento não há caminho do meio. Esperar acontecer é arriscado, porque imprevisível, enquanto fazer acontecer acena com mais perspectiva.

ESCORPIÃO: Apesar das desavenças e discórdias, é muito melhor quando as pessoas se entendem e, mesmo que temporariamente, conseguem juntar forças e atuar em conjunto. Aí elas aprendem que o resultado é maior que a soma das partes.

SAGITÁRIO: Quando há entendimento mútuo, é tudo uma maravilha, mas quando o desentendimento impera, até as coisas pequenas e aparentemente fáceis de resolver são complicadas por um estado de ânimo negativo. Melhor isso não.

CAPRICÓRNIO: Nossa identidade é uma obra em andamento, que não se sabe quando começou e que não tem data de finalização. Parte dessa construção é feita através do olhar alheio sobre nossa pessoa. Uma parte muito importante.

AQUÁRIO: Há muito valor encerrado nas pequenas coisas do dia a dia, porque, enquanto os olhos ficam buscando estrelas distantes e maravilhosas, há todo um ritmo cotidiano que precisa ser sustentado para isso.

PEIXES: Para que as coisas não se repitam, parecendo que você não aprende nada com a vida, você precisa fazer novas apostas, se lançando à aventura da vida com um sorriso estampado no rosto, não importa quantas agruras houverem.