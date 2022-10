Horóscopo de 26/10: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Mercúrio e Marte em trígono.

Se tu buscas a verdade como quem busca água quando está com sede, então te habilitarás a servir ao bem geral de todas as pessoas e reinos da natureza, visíveis e invisíveis, porém, se preferes, por omissão ou comissão, negar qualquer tipo de interdependência entre todas as expressões da única Vida de todas as vidas, então continuarás, através de tuas decisões e comportamentos, promovendo a miséria espiritual e material, com a alma convencida de estares do lado certo da História.

Não há lado certo quando a humanidade é forçada a se dividir, colocando umas pessoas contra as outras, essa é uma repetição da brutalidade que nossa ignorância entranhada tem desenvolvido ao longo dos milênios. Estamos, porém, diante da oportunidade de que, dessa vez, possamos fazer diferente e a solidariedade vença sobre a ignorância.

ÁRIES: Ainda que não seja grande coisa o que você possa fazer para mudar o rumo das coisas, mesmo assim se dedique a aprimorar seu desempenho, porque de pouco em pouco se faz um grande caminho. É pouco, mas é bastante.

TOURO: As questões práticas sempre parecerão detalhes que não merecem a atenção, porque a mente é seduzida pelos panoramas amplos e os grandes projetos. Porém, sem as questões práticas nenhum sonho poderia ser realizado.

GÊMEOS: Nem sempre é possível fazer o que se deseja, já que há tantas obrigações a cumprir e tantas necessidades para suprir. Porém, isso não significa que não haja tempo para satisfazer seus desejos. Há tempo para tudo.

CÂNCER: Está tudo certo, mas o mundo anda mais incerto do que nunca, e o mundo são as pessoas com que você mantém contato cotidiano. Assim resulta que, apesar de tudo andar bem, a sensação íntima da alma não é essa.

LEÃO: As reuniões podem ser lindas e promissoras, porém, há de se tomar cuidado para não dar o dito pelo feito, porque entre uma coisa e a outra há um abismo de esforços que precisará ser desenvolvido da melhor forma possível.

VIRGEM: Sacrifique seus desejos e os substitua pelas necessidades, porque os resultados dos desejos satisfariam apenas a você, mas o suprimento das necessidades promoveria benefícios para muitas outras pessoas. É justo.

LIBRA: As visões mais lindas e tentadoras tomam conta de sua alma, justo num momento em que o cenário não parece ser auspicioso o suficiente para lhe permitir se lançar a novas aventuras. Porém, é assim que as coisas são.

ESCORPIÃO: As sensações são verdadeiras, porém, a dificuldade de as expressar em palavras pode acabar gerando confusão e desentendimento. Talvez seja melhor, por enquanto, ficar apenas com as sensações e o silêncio.

SAGITÁRIO: Por enquanto, é mais valioso preservar a empatia do que discutir por valores materiais que, na prática, arruinariam futuros entendimentos de negócios que seriam muito mais rentáveis. Cada coisa em seu lugar.

CAPRICÓRNIO: O cenário é muito positivo e receptivo às suas pretensões, a partir de agora é só você agir com planejamento e pouca precipitação e não há como os resultados não serem positivos. Nada de precipitação então.

AQUÁRIO: Há ingredientes da realidade que não se encaixam direito, mas no todo o cenário é bastante positivo e promissor. Portanto, ou você se torna indiferente ao desencaixe, ou você inicia uma investigação para se inteirar.

PEIXES: Os sentimentos são bússolas muito certeiras, que nem sempre podem ser decifrados direito pelo raciocínio. Só que, em muitos casos, é melhor parar de pensar e se orientar pelos sentimentos, inexplicáveis, porém, certeiros.