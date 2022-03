Horóscopo de 26/3: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua quarto minguante em Capricórnio.



É legítimo que, de vez em quando, tua alma seja tomada por um aperto no peito e garganta, uma opressão que te angustia, ao perceber que haveria uma chance, mesmo que remota, de tudo ir para o espaço, ou de a vaca ir, de uma vez por todas, ao brejo, de onde, quem trabalha com gado, sabe muito bem que é dificílimo tirar.



No entanto, as vacas no brejo são exceções, assim como também as quedas no abismo, e essa estatística deveria te servir para amainar tuas angústias e as manter quietinhas, de castigo num canto de tua alma.



Cuida para não estacionar na angústia, porque corres o risco de sintonizar tua presença com o somatório de angústias que o reino humano está produzindo neste momento conturbado da história.



Abençoa a angústia que sentires, para a passar para frente mais leve.



ÁRIES: Nada é muito definido, a não ser seu pressentimento que, dessa vez, a coisa decola. Pode não decolar completamente, e pode ser, também, que os tempos envolvidos sejam diferentes dos desejados, mas há algo em marcha.



TOURO: Suas ideias não poderiam ser realizadas contando apenas com seus recursos particulares, mas estendendo convites para outras pessoas se unirem a você e, conjugando forças, o cenário se complicar criativamente para todos.



GÊMEOS: O atrevimento é a atitude essencial que toda pessoa há de assumir, se quiser amadurecer e evoluir. No reino humano, a evolução não acontece instintivamente, mas por vontade própria, com o uso do atrevimento.



CÂNCER: Aquilo que você puder, e quiser, fazer para o bem de algumas pessoas com que se relaciona, com certeza redundará em benefícios para você também, senão de imediato, mas como algo que num futuro incerto acontecerá.



LEÃO: Tantas e tão variadas são as complicações que surgiram, que dá a impressão de ter havido uma espécie de conspiração. Porém, não é nada disso, as complicações são diretamente proporcionais à sua vontade de progredir.



VIRGEM: As boas conexões surgem para facilitar sua vida e, como sempre, para você também ser útil a essas pessoas que podem abrir portas a você. São trocas justas que acontecem entre as pessoas e que merecem ser aproveitadas.



LIBRA: Que as coisas sejam diferentes do que você imaginava não significa que sejam contrárias aos seus propósitos. É tudo uma questão de adaptação, porque ninguém poderia imaginar que o mundo estaria na condição atual.



ESCORPIÃO: Os benefícios que se encontram disponíveis a você não vêm, agora, na forma de enormes projetos, mas nos aspectos mínimos entremeados nas questões cotidianas que, aparentemente, nem mereceriam sua atenção. Merecem.



SAGITÁRIO: Ande pelo caminho mais seguro possível, porque este não é um momento que requeira seu espírito de aventura. Guarde esse impulso para outro momento, em que seja necessário, porque agora a segurança é mais importante.



CAPRICÓRNIO: O amadurecimento não acontece com você se escondendo da vida, mas se atrevendo a participar ativamente dela, expressando suas ideias e, eventualmente, lidando com as reações contrariadas que isso evocar.



AQUÁRIO: Nem tudo que você quer conversar poderia ser posto abertamente sobre a mesa neste momento, porque as pessoas não estão devidamente sintonizadas com seus anseios e, talvez, o tiro sairia pela culatra. Melhor não.



PEIXES: Sua alma é cheia de truques, e nesta parte do caminho será necessário fazer uso de vários, porque as coisas se complicam, mas não para derrubar seu ânimo, e sim para você recuperar a autoconfiança. Em frente com a ação.