Horóscopo de 27/3: veja previsões para este domingo

Data estelar: Mercúrio ingressa em Áries; Lua míngua em Aquário.



Teu dia de descanso, ou mesmo que não seja de descanso, mas de adiantamento de expediente, não precisa ser igual que sempre, pois, hoje é um tipo de dia em que, qualquer inovação que te atrevas a experimentar, resultará em percepções mais amplas da realidade.



A repetição automática dos hábitos e costumes é parte constituinte da construção existencial humana, porém, não é só disso que se nutre a alma, mas também de toda a satisfação que provê o impulso criativo, quando realizado. Imaginar criatividade sem a realizar é frustrante.



Faz algo diferente, nem que seja um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar de sempre; qualquer tipo de inovação colocará tua consciência em contato com a veia criativa, fundamental para te adaptares rapidamente às mudanças que se operam no mundo.



ÁRIES: Você não precisa discutir por tudo que acontecer, porque há assuntos que não merecem o desgaste. Deixe passar o que sua alma reconhece não ser importante, faça piadas com isso, mas evite discutir. Desnecessário.



TOURO: Você precisa ter umas conversas sérias, sinceras e profundas com sua própria alma, para ter uma ideia mais clara das verdadeiras intenções que serpenteiam por trás das aparentes manobras em que você anda se envolvendo.



GÊMEOS: As boas companhias são essenciais, porque por meio da proximidade de pessoas que tenham um bom caráter, sua alma se habitua a precisar desse tipo de nutrição espiritual. Evidentemente, o contrário também é verdade.



CÂNCER: Nem sempre o caminho reto é o mais fácil de trilhar, em alguns momentos da vida, como agora, se torna necessário você criar alternativas para chegar ao mesmo lugar de sempre, sem repetir nada. Criatividade é tudo.



LEÃO: Para você ter uma ideia mais ou menos formada do que anda acontecendo, será necessário reservar um tempo para fazer sua própria e independente investigação. Nada muito profundo, apenas diversificar as informações.



VIRGEM: As suspeitas que atormentam sua alma merecem investigação, porque se elas têm o poder de fazer você sentir o que você sente, então valeria a pena investir tempo e recursos para confirmar, ou não, o que realmente acontece.



LIBRA: As pessoas são cheias de truques, e nem sempre isso significa que elas sejam ambíguas ou plenas de más intenções. Os truques que as pessoas usam são, em muitos casos, produzidos pelos pudores e pela timidez que as açoitam.



ESCORPIÃO: Pequenas coisas serão preferíveis a você se sobrecarregar pretendendo demais de um dia como hoje. Concentre sua atenção nos aspectos menores do dia a dia, aqueles que normalmente passam despercebidos.



SAGITÁRIO: Para você se divertir e passar bons momentos haverá hoje uma diversidade de opções. Isso pode ser muito bom, mas também pode fazer você perder tempo tentando acertar na melhor opção. Qualquer uma serve. É assim.



CAPRICÓRNIO: O lugar onde você passa uma boa parte do seu tempo merece mais dinamismo. Hoje seria um dia propício para você mudar móveis de lugar, arrumar as coisas de uma maneira diferente. O efeito será muito benéfico.



AQUÁRIO: O movimento fará muito bem a você hoje, porque ajudará sua mente a garantir leveza e despreocupação. O movimento contribuirá para você não estacionar em ansiedades que, neste momento, seriam contraproducentes.



PEIXES: Faça todas as manobras que puder no sentido de preservar o fluxo de recursos materiais num estado dinâmico. Não se trata de acumular, mas de incentivar o dinamismo, para que haja sempre entradas e saídas. Em frente.