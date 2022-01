Horóscopo de 28/1: veja as previsões para esta sexta

Data estelar: Mercúrio e Plutão em conjunção.

Se queres te conhecer de verdade, investiga a dinâmica de teus relacionamentos, porque estão aí todas as provas concretas de como expões ou escondes tuas vontades e desejos. Encontrarás aí todas as barganhas, exigências e concessões, objetivas e subjetivas, que fazes com todas as pessoas que te relacionas.

Na dinâmica de teus relacionamentos encontrarás também o quanto tua alma é honesta ou desonesta, tentando ser alguém que tu não és, e esperando que as pessoas sejam o que elas tampouco são.

Na dinâmica dos relacionamentos tu medirás o quanto esses são construídos sobre a projeção que tua mente faz a respeito de como tudo deveria ser, em vez de aproveitar o tempo das coisas como elas são.

Tudo isso e muito mais encontrarás na dinâmica de teus relacionamentos.

ÁRIES: Para voar, é preciso ter também um chão firme sob seus pés, de modo a poder decolar. Procure se lançar às novas aventuras, mas também procure organizar e consolidar tudo que seja imprescindível para sua segurança.

TOURO: Enquanto você continuar respirando entre o céu e a terra, você continuará, também, tentando conquistar novos territórios. A luta é incessante, por isso, evite se iludir com que seu destino seja descansar e nada além.

GÊMEOS: As interferências que sua alma percebe não são intencionalmente malignas, são resultado de as pessoas não terem consciência clara de suas necessidades, além de pensarem mais nelas do que nos outros. Algo comum.

CÂNCER: Vai dar tempo para fazer tudo e ainda sobrar para se dedicar ao seu conforto e segurança. Vai dar tempo, apesar de a ansiedade insistir em soprar em seu ouvido que não será possível dar conta de todas as tarefas.

LEÃO: Aquilo que você quer porque quer, mais por teimosia do que por desejo mesmo, poderá ser obtido e conquistado, mas seria interessante você avaliar o real preço desse movimento, que pode complicar bastante sua vida.

VIRGEM: Um dia as coisas terminam, e sua alma tem nessas finalizações a oportunidade de rever o quanto se desgastou em angústias desnecessárias, imaginando que a tristeza não teria fim. Tem fim sim, e você vive isso agora.

LIBRA: A sinceridade, por piores que sejam os resultados dela, será sua proteção, porque se você se enrolar em discursos tangenciais, evitando o confronto, o que acontecerá é você ver sua alma enrolada em assuntos complicados.

ESCORPIÃO: Respire fundo antes de se precipitar a tomar atitudes que pareceriam surgir em nome de sua segurança, mas que, muito provavelmente, trariam resultados contraproducentes. Procure manter a cabeça no lugar e agir com juízo.

SAGITÁRIO: Tomar iniciativas é interessante, porém, não qualquer uma, porque agir por agir, só para se livrar da ansiedade, é uma atitude contraproducente. Antes de tomar iniciativas, procure analisar melhor o cenário.

CAPRICÓRNIO: Se você expressar com clareza e transparência suas motivações e intenções, isso trará atenção demais e seus movimentos serão tumultuados pelos palpites que as pessoas irão dar. Procure usar mais discrição.

AQUÁRIO: Enquanto o mundo continuar a produzir tumultos, mais e mais as pessoas se encerrarão em si mesmas, perdendo de vista o que de mais rico existe entre elas, que são as conexões e os contatos. Evite seguir por essa via.

PEIXES: Aqui e agora as coisas se complicam, mas não para derrubar você, e sim para que você demonstre sua capacidade e destreza, driblando os problemas e acertando nos alvos que signifiquem avanço. Em frente, o jogo continua.