Horóscopo de 28/5: veja previsões para este domingo

Data estelar: Sol e Saturno em quadratura.

O Universo, que é o corpo do Divino em que nos movimentamos e somos, nos protege e ampara, mas em alguns casos a dinâmica se apresenta como um castigo, limitando a satisfação de nossos desejos, e aí choramos como crianças que não lhes é permitido se empanturrar de chocolate.

Nossos desejos são reais e poderosos, porém, autocentrados, egoístas e artificiais, porque geralmente sua satisfação não agrega nenhum benefício que possa ser compartilhado e que engrandeça relacionamentos, beneficiando exclusivamente a quem se motiva por eles, e isso apenas por um tempo, porque depois demonstrarão o quanto limitam nossa percepção da realidade maior em que nos movimentamos e somos, mas, se não tomamos a iniciativa de ir além do que os desejos propõem, continuamos vivenciando a imposição de limites que nos parecem castigo.

ÁRIES: Não é tanto o que as palavras comunicam, mas a mensagem que fica nas entrelinhas, essa sim, cheia de significado para o momento. Procure passar sua mensagem nas entrelinhas, sem a pretensão de alguém a entender.

TOURO: Dominar a realidade é uma utopia, porque a vida continuará sempre sendo muito mais ampla e selvagem do que qualquer noção que nossa humanidade possa ter dela. Procure não tentar dominar o que não pode ser dominado.

GÊMEOS: Há atitudes que precisam ser tomadas, independentemente de você se identificar com elas ou não. O senso do dever chama, e sua voz é firme o suficiente para não admitir dúvidas, nem tampouco ser eclipsada pelas preferências.

CÂNCER: Com tanta coisa acontecendo, é fácil a mente ficar atordoada e dispersa, mas seria melhor você se recuperar o mais rapidamente possível dessas condições, porque há muito em jogo, e é necessário defender seus interesses.

LEÃO: As coisas são como são, talvez muito diferentes de como você pensa que deveriam ser, mas é a isso mesmo que me refiro, que as coisas são como são, mesmo que por aqui imaginemos que deveriam ser diferentes, e não são.

VIRGEM: O cenário é bastante favorável para sua alma determinar o rumo das coisas, e fazer acontecer o que pretende. Aproveite essas condições, porque em geral é a vida com seus mistérios a que tem a última palavra em tudo.

LIBRA: Ainda não é necessário chegar a uma forma definitiva para as decisões que, inevitavelmente, você precisará tomar. Assuma uma postura mais despreocupada diante das decisões, porque o cenário tende a mudar bastante ainda.

ESCORPIÃO: Fazer a sua vontade e nada mais nem sempre seria a melhor escolha diante de alguma situação específica. Compreender que a abstenção de praticar certos atos também é liberdade é algo complicado para o ser humano.

SAGITÁRIO: Ofereça seu suporte às pessoas que o mereceriam, ciente de que sempre será possível se equivocar ao avaliar o caráter alheio, inclusive porque a sua oferta de suporte não seria completamente desinteressada.

CAPRICÓRNIO: Foque sua consciência no futuro, pois, assim sua alma transitará pelas complexidades atuais com mais segurança e firmeza, porque se não houver um objetivo a realizar, a energia de vida se dispersará.

AQUÁRIO: A esta altura do jogo não se pode mais mudar as regras, seu domínio sobre o andamento das coisas diminuiu radicalmente, e agora você é mais uma das peças que compõem o jogo. Decida os próximos movimentos que fará.

PEIXES: O assunto é manter a bola no jogo, mesmo que não haja grandes avanços, porque assim, pelo menos, você não se distrairá e a semana que vai começar se tornará mais produtiva, brindando com mais conforto e segurança.