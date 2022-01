Horóscopo de 30/1: veja previsões para este domingo

Data estelar: Sol e Urano em quadratura; Lua míngua em Capricórnio.

Se todos teus planos falharem, te livra deles o quanto antes e te reinventa, porque essas falhas não significam perdição, mas livramento.

A Vida de tua vida te protege, às vezes de formas tão misteriosas que aparentam ser castigo, mas que o tempo demonstra terem sido o melhor que poderia ter acontecido, dadas as correções de rumo que indicaram.

Dessa vez, reinicia o caminho te importando menos com chegar o mais rapidamente possível ao teu objetivo, e mais com valorizar cada pequeno passo que tenhas de dar nessa direção, porque é a qualidade do teu andar pelo caminho que consolidará a conquista do objetivo.

Se negligencias o caminho, com certeza não chegarás nunca ao objetivo, mas se te dedicas com afinco e carinho a fazer direito cada um dos processos envolvidos, então chegarás lá sem nenhum estresse.

ÁRIES: Se todas as pessoas fossem sinceras, e reconhecessem com realismo o verdadeiro lugar e importância delas, isso facilitaria muito o trabalho em equipe. Porém, normalmente, todo mundo quer ser mais importante do que é.

TOURO: No fim, você verá que suas angústias não eram premonitórias, mas fantasias sinistras que, por bastante tempo, entretiveram sua mente, a deixando presa a condições que, de maneira alguma, viriam a acontecer. Não é?

GÊMEOS: Sua alma percebe as mudanças e o sentido delas, mas ainda não sabe como fazer para aproveitar esse movimento. Como resultado, a perspectiva das mudanças ainda continua produzindo apreensão em sua alma. Isso não.

CÂNCER: Que sua alma esteja rodeada de pessoas não significa, necessariamente, que se sinta acompanhada. Muita gente, muita opinião, muito barulho, mas nada consistente, nada que realmente agrade sua alma. É assim.

LEÃO: Talvez as pessoas não estejam acertando nos alvos que você desejaria, mas, também, muito provavelmente, os alvos que você deseja não são aqueles que a vida recomenda. E a vida produz os erros para ajudar você.

VIRGEM: Abra sua mente e coração ao novo, porque nada voltará a ser como antes, nunca mais. E isso não significa que algo valioso tenha se perdido, mas, pelo contrário, quer dizer que o passado não tem vez no futuro.

LIBRA: De um jeito ou de outro, as coisas que estão empacadas vão se resolver, mas neste momento seria necessário você evitar a precipitação, para não agregar complicações a esse cenário, que já tem suficiente. É isso.

ESCORPIÃO: Ainda que surjam apreensões, essas não devem obnubilar sua visão sobre o futuro, que promete interessantes conquistas. Procure se livrar do peso dessas apreensões, encontrando paz, sossego e conforto em seu lar.

SAGITÁRIO: Se tudo anda mais bagunçado que de costume, você não precisa se debruçar sobre o caos para tentar arrumar, mas tampouco se tornar negligente demais, deixando tudo se desordenar mais ainda. Um caminho do meio.

CAPRICÓRNIO: Vigie de perto seus interesses, mas não porque haja ameaças provindas das pessoas, e sim porque o mundo anda produzindo incertezas e tumultos o tempo inteiro, que afetam os interesses de todas as pessoas. É assim.

AQUÁRIO: Enquanto você continuar teimando em repetir o que deu certo outrora, nada sairá do lugar. É preciso sua alma se atrever a testar e experimentar maneiras criativas de solucionar os problemas que se apresentam.

PEIXES: Sua vida está passando por mudanças substanciais, e isso só vai se consolidar a partir do momento em que suas rotinas sejam atualizadas. Procure fazer isso com a maior rapidez possível, evitando resistências inúteis.