Horóscopo de 30/11: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Vênus e Marte em oposição.

Todos os humanos têm direito a se sentirem únicos e originais, e se perceberem em contraste com os outros, derivando disso o entendimento de que a realidade seria o contraste, por exemplo, a luz só poderia ser percebida porque a sombra existe e lhe dá contraste.

Somos, realmente, muito diferentes uns dos outros, o contraste é evidente, e nos tranquiliza ressaltarmos as diferenças, mas há algo que todos temos em comum, nós somos aquilo que nos apaixona, e nos sentimos vivos na mesma medida em que construirmos uma existência consagrada ao que nos faz sentir vivos, porém, paradoxalmente, nosso tempo é comprometido a manter nossas paixões domesticadas, mas, desde sempre, a tentativa de domesticação das paixões produz violência, que gera mais violência. Qualquer semelhança com o mundo não é mera coincidência.

ÁRIES: O futuro desejado e desejável é possível, e tudo que você fizer, aqui e agora, e nos próximos tempos, será determinante nesse sentido. Portanto, este não é um final de ano para descansar, mas para produzir bastante.

TOURO: É importante questionar, é importante duvidar também, porque apesar da insegurança que isso causa, ao mesmo tempo serve para consolidar bem em sua alma suas vontades, e tudo que precisa ser feito também.

GÊMEOS: Todas as tensões que sua alma administra neste momento você não precisa resolver com urgência, mesmo que pareça que sem entrar em ação tudo degringolaria mais. O momento é tenso, mas é preciso manter a cabeça no lugar.

CÂNCER: Tudo que está dando muito trabalho a você, no sentido desgastante do termo, é também aquilo que encerra as melhores potencialidades, as promessas de um futuro desejável. Portanto, menos queixas e mais atenção ao caminho.

LEÃO: Identifique, com a maior clareza possível, o caminho que está se desenhando neste momento de sua vida, porque dos compromissos assumidos e de sua vontade de criar algo novo e impactante, um caminho se encontra em construção.

VIRGEM: Se você tivesse de mudar algo do seu passado, então nada seria como você vive atualmente. Portanto, deixe de lado o passado e se dedique a continuar empreendendo tudo que seja necessário para conquistar o futuro desejado.

LIBRA: De ideias o mundo está cheio, mas de realizações nem tanto. Este é um momento prático de sua vida, portanto, busque se envolver em conversas que possam ser colocadas em prática e se distanciar das teóricas.

ESCORPIÃO: Para não atropelar ninguém com suas investidas atrevidas, procure planejar seus movimentos, se baseando na confiança que sua alma sente de tudo estar indo da melhor maneira possível. Essa é uma sensação confiável.

SAGITÁRIO: Faça do jeito que você quiser, mas considere a realidade de que todas as ações se resolvem em suas consequências, e que essas nem sempre são concretizadas pela força dos desejos, mas por forças maiores que a sua.

CAPRICÓRNIO: Ainda que você não consiga ter total clareza sobre o rumo que pretende dar à sua vida nesta parte do caminho, mesmo assim é importante continuar refletindo, para não perder o controle que você tanto precisa.

AQUÁRIO: O fator humano complica, mas também ajuda muito. Você está vivendo tudo isso ao mesmo tempo, ciente de que, se por um lado nada poderia ser feito sem a ajuda de outrem, às vezes pareceria melhor o contrário.

PEIXES: Sua alma pressente que este não é um momento qualquer, que há muito mais em jogo do que se pode perceber de imediato, mas que aponta a um futuro muito interessante. Vale a pena, por isso, se envolver com consciência.