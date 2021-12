Horóscopo de 30/12: veja previsões desta quinta

Data estelar: Mercúrio e Plutão em conjunção; Lua Vazia das 14h11 até 20h09, quando ingressa em Sagitário.

Cuida para que a exaustão não se torne o fundamento para tomares atitudes precipitadas, chutando baldes que, depois, necessariamente terias de arrumar e limpar.

Tua exaustão é legítima, mas precisas considerar que é generalizada, porque o mundo deixou de ser um lugar acolhedor, no qual nossa humanidade teria um campo livre de experiências para construir seu destino.

O mundo se transformou numa dimensão que agrega peso e complicação ao caminho de todos e de cada um dos seres humanos.

Portanto, tua alma está exausta e também lida com a alma de pessoas que estão exaustas, cada uma com seus argumentos particulares. Descansa, toma um tempo para respirar e sossegar tuas emoções.

ÁRIES: Para fazer dar certo, é mais uma questão de atrevimento do que de adequação a todas as contas e equações em que sua alma se envolve. Atrevimento, porém, com o cuidado de não colocar todo o resto em perigo. Isso não.

TOURO: Talvez você acabe ouvindo o que teria preferido evitar, porém, as coisas se dão como se dão, e sua alma há de considerar que o mundo está virado de ponta-cabeça e nada tem muito sentido, pelo menos por enquanto.

GÊMEOS: As complicações amam você, porque enxergam em sua presença uma inteligência capaz de as desembaraçar. Coloque sua lucidez em jogo, desvende problemas, satisfaça a curiosidade, e continue investigando a vida.

CÂNCER: Ainda que seja difícil aceitar o que as pessoas propõem ou compartilhar o olhar que elas depositam sobre a realidade, este é um momento que requer contenção e muita presença de espírito, para evitar conflitos.

LEÃO: Algumas atitudes que você precisa tomar não poderão esperar até o ano que vem, precisam ser postas em prática o quanto antes. Talvez você tenha suas dúvidas a respeito, mas, enquanto isso, as correções são necessárias.

VIRGEM: Faça tudo o necessário para garantir seu divertimento e bem-estar, porque essa atitude irradiará a influência que contagiará as outras pessoas a seguir seus passos. Só pode dar certo e ser bom para todos.

LIBRA: Aquilo que estiver ao seu alcance encerrar e deixar para trás, não hesite, tome essa iniciativa, porque ainda que o exercício seja um pouco estressante, o resultado será um alívio que valerá muito a pena. Em frente.

ESCORPIÃO: Há tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que sua alma se sente perplexa por alguns instantes, não sabendo mais se continua em frente ou se detém tudo para refletir melhor sobre os acontecimentos. Dilemas.

SAGITÁRIO: Há coisas que para você são óbvias e ululantes, porém, passam totalmente despercebidas para as pessoas próximas, e isso cria uma dificuldade bastante grande de comunicação, e de sua alma se sentir acompanhada.

CAPRICÓRNIO: Cortar pela raiz, a única maneira de você se livrar definitivamente das pessoas e compromissos que não têm mais sentido em sua vida, é cortar tudo pela raiz. Com firmeza, vigor e esperança, siga em frente.

AQUÁRIO: Há aspectos da vida que sua alma adoraria compartilhar, mas que são tão profundos que muito provavelmente ninguém, nem a pessoa mais íntima, entenderia ou conseguiria acompanhar. Melhor guardar para si então.

PEIXES: Cuide para dizer suas verdades de uma forma que provoquem movimentos construtivos. Dizer verdades revestidas de emoções ambíguas não seria interessante para este momento, em que a concórdia há de ser buscada.