Horóscopo de 30/3: veja previsões para esta

Data estelar: Lua míngua em Peixes.



Olha, não se trata de passar a vida jogando a culpa de tuas dores e sofrimentos a outras pessoas, ou às circunstâncias, nem tampouco de assumir toda a responsabilidade sobre o que te acontece, porque, eventualmente existem culpados e vítimas e, também, o Universo inteiro não gira em torno de tua presença, para que devas te responsabilizar por tudo. É preciso julgar a realidade com imparcialidade.



Tu serás responsável por aquilo que seja resultado de colocares tua vontade em ação, ou ainda, serás responsável também por ter te abstido de usar tua vontade quando a hora era propícia.



Porém, ainda assim, o mundo em que existes é maior do que tua presença, e produz eventos que impactam tua vida pessoal sem que tua vontade tenha alcance suficiente para mudar. Equilíbrio e imparcialidade.



ÁRIES: Quietude e sossego, para descansar a alma e pensar direito sobre tudo que vem acontecendo nos últimos meses. Quietude e sossego, para que essas reflexões sejam feitas com alegria, sinceridade e transparência. Em frente.



TOURO: É propício você reunir algumas pessoas, nem que seja para trocar ideias, e sair de seu ensimesmamento. As pessoas, com suas ideias, podem complicar um pouco o cenário, mas isso será preferível a continuar ensimesmado.



GÊMEOS: Errar por agir precipitadamente será preferível a errar por se deter demais a ruminar dilemas sobre o que seria melhor fazer. Este é um momento em que a ação vai, pelo menos, imprimir dinamismo e oferecer opções.



CÂNCER: Há dias em que a mente prefere se aventurar por terrenos amplos, adotando pontos de vista compreensivos. Isso facilita muito tudo, porque com a amplitude do pensamento vêm as perspectivas desejáveis, a ser conquistadas.



LEÃO: Temores e pudores se misturam nesta parte do caminho, tornando mais intensas as experiências, mesmo que não esteja acontecendo nada demais nem de menos. A vivência subjetiva toma conta do cenário neste momento.



VIRGEM: Favoráveis ou adversárias, de uma maneira ou de outra, sua alma continuará precisando das pessoas para tudo que quiser fazer. Portanto, busque manter relacionamentos cordiais com todas, sejam favoráveis ou adversárias.



LIBRA: A rotina pode parecer desprovida de excitação, e provavelmente assim é. Porém, a excitação não seria tão interessante, não fosse haver uma rotina que sustenta todo o resto da sua existência. Valorize a rotina.



ESCORPIÃO: Diversifique o quanto possível sua atividade, para não estacionar nos assuntos que, sabidamente, não podem ser solucionados de imediato. Melhor se divertir e distrair do que se concentrar no que é inútil.



SAGITÁRIO: Faça a revisão sincera e transparente de tudo que você veio fazendo até agora, seu papel nos acontecimentos, a dinâmica que sua presença imprime nos relacionamentos. Agora, deixe uma parte do passado para trás.



CAPRICÓRNIO: Tudo que acontecer hoje está dentro de um jogo dinâmico, cujo objetivo é se manter em movimento, sem que, necessariamente, se chegue a uma conclusão. É um momento dinâmico, aproveite e incentive esse ritmo.



AQUÁRIO: Faça valer a pena o esforço que você executa diariamente para que a máquina existencial continue funcionando da melhor maneira possível. É uma pena que tudo não seja fácil, mas é como as coisas são. Em frente.



PEIXES: Fazer será melhor do que continuar esperando por um momento melhor. Fazer e cometer erros será preferível a que o erro seja o da inação, e depois, num futuro próximo, você se arrependa de nada ter feito.