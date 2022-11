Horóscopo de 3/11: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

Tão importante quanto saberes o que queres conquistar é saber como o farás, sem te converter numa máquina insensível, mas expressando tuas emoções de forma clara, comunicando com sinceridade teus propósitos.

Dessa forma a vida te demonstrará que gosta de ti, porque ao te movimentares com abertura e clareza tu também demonstras respeito e apreço por esse mistério que te preserva em funcionamento, a despeito de isso acontecer dentro de uma fina camada de atmosfera estável que te protege da imensidão do vazio cósmico.

Trata bem a vida e trata bem, também, teus semelhantes e diferentes, e receberás o mesmo em troca, portanto, não percas mais tempo te obnubilando com angústias que são maiores que tua capacidade de as administrar. Preserva a clareza apesar de tudo

ÁRIES: Este é um bom momento para tomar distância de tudo e de todos e recuperar o fôlego, porque as próximas semanas serão de grande tensão produtiva e você vai precisar de todo o comando que puder assumir. Tensão produtiva.

TOURO: Todo mundo sabe que através do trabalho solidário em conjunto as coisas darão certo, mas ao mesmo tempo, é isso mesmo que acaba sendo negligenciado. Ou há má vontade, ou há uma ótima vontade de que tudo dê errado.

GÊMEOS: Na prática, é de pouca importância se você tem certeza ou não do que precisa ser feito de imediato. O único que importa é que você se atreva a tomar as atitudes pertinentes a cada caso Depois, você avaliará os resultados.

CÂNCER: Agora, que sua mente parece um pouco mais esclarecida do que nos dias anteriores, é o momento certo para transformar as visões em ações concretas, nem que seja para sua alma diferenciar uma fantasia de um pressentimento.

LEÃO: O temor é uma vulnerabilidade que habita no interior de todas as pessoas, e que normalmente não segura as rédeas do destino. Porém, há dias em que a voz do medo parece arvorar argumentações muito bem elaboradas.

VIRGEM: É bom buscar independência e autonomia, mas é fundamental aceitar, também, que para tudo que você quiser realizar, sua alma vai precisar da ajuda de outras pessoas. Interdependência é o estado perfeito, isso sim.

LIBRA: Agora é quando sua alma enxerga com clareza as oportunidades que para as outras pessoas passam despercebidas. O que você fará? Tentará abrir os olhos das outras pessoas, ou se dedicará a fazer o que ninguém se atreve?

ESCORPIÃO: Ainda que milhares de perrengues conspirem para atrapalhar sua vida, mesmo assim sua alma pode continuar tomando a firme decisão de não se deixar abalar com nada e, ao contrário, continuar celebrando a vida.

SAGITÁRIO: Por mais difíceis e desafiadoras que sejam as circunstâncias com que sua alma precisa lidar, mesmo assim há de se encontrar um momento para respirar fundo e, com a cabeça no devido lugar, colocar um ponto final.

CAPRICÓRNIO: Muitas questões mereceriam ser conversadas com as pessoas pertinentes, mas como provavelmente elas não estão disponíveis, por enquanto as conversas continuarão se desenvolvendo na intimidade de sua alma.

AQUÁRIO: Enquanto houver dinamismo, tudo correrá da melhor maneira possível, de acordo com as circunstâncias e com o alcance do entendimento das pessoas envolvidas. Mentes amplas são, em geral, muito mais pacíficas que as outras.

PEIXES: Agora há um pouco mais de clareza para tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, mas sem se precipitar, como se antes tivesse perdido tempo. Como o tempo não é uma coisa, não se pode ganhar nem perder.