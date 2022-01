Horóscopo de 31/1: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua Nova em Aquário.



Apesar de todo o esforço que fazes para ser independente, na prática todo teu funcionamento se baseia na interdependência, pois, apesar de seres uma célula cósmica individual, teu sentido e significado se encontra nas conexões que te ligam a esse corpo colossal que se chama Universo, e na função que exerces nele.



Portanto, se queres mesmo conquistar tua independência, e que isso resulte em benefícios, há um só caminho para isso, o respeito à interdependência da qual não poderás te livrar, nem sequer quando pareças ter conquistado a completa independência.



E se essas afirmações te ofendem e te parecem perigosas, porque sugerem que tua individualidade não seja tão importante assim, é porque não aceitaste ainda que teu valor individual se baseia na interdependência.



ÁRIES: Defina as pessoas que você precisa para realizar seus planos e, a seguir, faça o necessário para se aproximar a elas e consolidar relacionamentos que sirvam aos seus propósitos. E que também as beneficiem.



TOURO: De medo e atrevimento é feito o caminho da vida, sem você nunca ter certeza de que as decisões tomadas sejam as melhores. Porém, na intimidade da insegurança se cozinha a ambição, e essa há de ser levada a sério.



GÊMEOS: É de pouca importância que, por enquanto, não seja possível você se encontrar no cenário desejado, porque o que vale mesmo é você não desistir do ardor que motiva sua alma a continuar desejando e realizando. Só isso.



CÂNCER: Enquanto as mudanças não se completarem, muita insegurança e sensação de tempo perdido se avolumam em sua consciência. Isso passará, nada do que você sente neste momento há de ser tomado como uma premonição. Passará.



LEÃO: Ter a razão é uma paixão, um verdadeiro paradoxo de nossa humanidade. Procure se lembrar disso na próxima vez, em que se encontrar na situação de disputar com outra pessoa o troféu de ter a razão. Nada de racional nisso.



VIRGEM: Sempre haverá inúmeras potencialidades envolvidas em cada passo que você der, em cada percepção que você tiver da realidade, porém, nem sempre será propício você deter tudo para se dedicar a explorar essas potencialidades.



LIBRA: Que seu entusiasmo se transforme em ação efetiva o mais rapidamente possível! Dê rédea solta à criatividade, se deixe tomar pelo entusiasmo que motiva a ação e, não perca tempo, coloque em marcha tudo com rapidez.



ESCORPIÃO: Evite buscar soluções definitivas para as questões que atazanam, porque neste momento você tem à disposição algumas soluções, mas que muito provavelmente terão de ser reinventadas nas próximas semanas.



SAGITÁRIO: Nada do que lhe é apresentado é concreto, apesar de ser promissor. Dependerá de o quanto você se atrever a apostar nas promessas atuais, e quanta paciência tiver para aguentar o longo processo de realização.



CAPRICÓRNIO: Como vai ser tudo daqui para frente? Pois bem, apesar de a pergunta ser pertinente, ela não pode ser respondida com as informações da atualidade, porque é uma tentativa de descrever um futuro que ainda não é.



AQUÁRIO: Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, nada deixe em suspense, como se teria de haver um momento melhor para você tomar as atitudes necessárias e colocar em marcha as ações que solucionariam cada caso.



PEIXES: Há momentos recorrentes em que você tem a inefável certeza de que forças maiores e misteriosas dominam sua vida, e que seria inútil resistir, sendo melhor se deixar levar. Deixe, mas tome suas decisões também.