Horóscopo de 31/10: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua quarto crescente em Aquário.

Ainda que por um desses artifícios que só nossa humanidade criativa é capaz de inventar, o princípio da realidade tenha migrado dos fatos para o discurso, se transformando em mera narrativa, essa é uma artimanha que se impõe temporariamente, predominando nos relacionamentos psicossociais da atualidade, mas que não resistirá à passagem do tempo, porque está provado que se pode desviar a atenção das pessoas por meio de uma argumentação de verdades alternativas, mas não por muito tempo.

Nossa humanidade aprecia histórias bem contadas, mas também se cansa de sustentar uma realidade que não se apoia nos fatos, porque no fim do dia nossa consciência não pode evitar ter de fazer as contas de tudo que precisará fazer de concreto para continuar existindo.

A força do discurso é potente, mas só por um tempo.

ÁRIES: Agora será uma questão de se aproximar dos seus aliados e tomar distância de seus adversários, deixando tudo às claras e sem lugar a dúvidas. Porém, isso não significa se dedicar a perder tempo com conflitos.

TOURO: Da palavra ao fato, da promessa a colocar mãos à obra e deixar de lado definitivamente toda e qualquer intenção subjetiva. Neste momento, só valerá o que seja feito, porque o vento leva as palavras, e não traz de volta.

GÊMEOS: O bem-estar não é algo que aconteça sem a sua intervenção, às vezes até pode ser uma questão de sorte, porém, na maior parte do tempo o anseio de se sentir bem há de ser resolvido através de suas práticas cotidianas.

CÂNCER: Pela frente as pessoas são umas, quando estão ausentes parecem ser outras, dadas as informações, algumas delas fofocas, que chegam a você a respeito delas. Os seres humanos são todos muito complexos e ambíguos.

LEÃO: As potencialidades estão todas aí, esperando para serem exploradas. Você precisa de aliados e aliadas para esse caminho, porque o que você pode fazer por si só não é suficiente para aproveitar as melhores potencialidades.

VIRGEM: Muito avanço já foi feito, a questão, a partir de agora, será preservar tudo que se conquistou, e o aproveitar para dar seu melhor através de suas obras, gestos e comportamentos. Essa é sua marca no mundo.

LIBRA: Depois de todo momento sombrio a luz renasce e a alma se regozija com pensamentos que enxergam perspectivas interessantes Confie na sequência dos ciclos, evite estacionar por tempo demais em coisas passadas.

ESCORPIÃO: A clareza da narrativa que você montou para justificar seus atos há de ser condizente com seu comportamento. Nem sempre é possível ter tamanha coerência, mas há momentos, como agora, em que essa é imprescindível.

SAGITÁRIO: Mantenha o dinamismo, evite estacionar em discussões ou quaisquer outras eventualidades, você tem muita coisa para fazer, muitas pontas soltas para amarrar, e nada disso se fará com palavras, mas com ações concretas.

CAPRICÓRNIO: Enquanto as rédeas estiverem em suas mãos, tudo continuará procedendo da melhor maneira possível. Porém, aí está o assunto todo, como fazer para preservar o domínio da situação? Resolva esse enigma e tudo se resolve.

AQUÁRIO: A clareza começa a tomar conta de sua mente, e isso significa observar tudo que acontece com absoluto realismo, chegando a conclusões inquietantes. As ideias terão de se transformar rapidamente em iniciativas.

PEIXES: Aos poucos e discretamente, tome distância e observe tudo que acontece com a maior imparcialidade possível, porque só assim você terá um relance da verdade que serpenteia nas entrelinhas de todos os discursos.