Horóscopo de 3/3: veja previsões para esta quinta

ÁRIES: Escolha seu alvo e não descanse até se aproximar o máximo possível. Cuide, também, para fazer isso com a devida ajuda das pessoas que estão envolvidas no processo, para não passar por cima de ninguém. Isso não.

TOURO: Mesmo em épocas em que o mundo está de ponta-cabeça, há oportunidades acontecendo, para quem quiser aproveitar. Portanto, evite mergulhar num poço sem fundo de apreensões, porque a vida continua. E como!

GÊMEOS: Nada é muito seguro nesta parte do caminho, porém, evite culpar quem quer que seja por isso, porque as coisas andam assim graças, ou desgraças, ao estado atual do mundo, que não para de provocar contrariedades.

CÂNCER: Sua alma sente e sua alma é sentida também, e de quem são os sentimentos? São seus, são de outras pessoas? Ainda está longe a humanidade de existir como o que ela verdadeiramente é, um organismo telepático.

LEÃO: É preciso reformular os relacionamentos, para que ocupem o devido lugar em sua vida. Isso não aconteceria se tudo estivesse dando certo, portanto, aceite a oportunidade que as contrariedades trouxerem. Reformule.

VIRGEM: Aquilo que atrai demais sua alma, e que você quer muito, pode ser obtido, mas sem pressa, cuidando para estabelecer uma estratégia de aproximação, apesar de o cenário ser muito conturbado e cheio de surpresas.

LIBRA: Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a alma se vê pressionada a assumir um posicionamento e tomar as medidas pertinentes. Porém, quem diz que a alma está segura o suficiente para adotar essas medidas?

ESCORPIÃO: As convulsões do mundo não têm como ficar fora de sua casa, porque o mundo não é lá longe enquanto sua vida particular fica à margem dele. O mundo é você e toda a trama de seus relacionamentos. É assim que as coisas são.

SAGITÁRIO: Agora não seria o momento para esclarecer qualquer tipo de situação, porque a boa vontade inicial degringolaria num estado de discórdia que, depois, seria muito difícil consertar. Faça cara de paisagem.

CAPRICÓRNIO: A precipitação pode jogar por terra seus planos. Portanto, ainda que tudo pareça pressionar você para entrar em ação, se em algum lugar recôndito de sua alma você pensar que é melhor ganhar tempo, faça isso.

AQUÁRIO: A pressão dos acontecimentos se faz sentir sem deixar lugar à dúvida, este não é um momento como qualquer outro, nem parecido com algo que você já tenha experimentado. Portanto, é hora de desenvolver novas ações.

PEIXES: Diante de tudo que está acontecendo no mundo, é inevitável cultivar um tanto de apreensões, porém, sua alma também pressente ser este um momento rico em oportunidades. A ambiguidade é natural, converse com ela.