Horóscopo de 3/6: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Mercúrio retoma progradação.

A eternidade cura todos os males, mas, quem se atreve a ela?, se desapegando do lugar comum de imaginar que tudo começa e termina, em vez de continuar? A continuidade é uma verdade absoluta, ou por ventura, tua consciência não continua todos os dias quando vai ao sono e depois acorda? Sim! Tua consciência parece apagar, mas na prática continua.

Tudo que começa, termina, porém, os términos não detêm a continuidade, ou não é verdade que, apesar de sabermos que impérios se ergueram, regeram e morreram, tudo continuou e continua continuando?

Faz o exercício de focar mais na continuidade de tudo, em vez de te apegar ao momento em que começarás algo, ou darás fim aos problemas que te atormentam. A continuidade é o modo de agir da eternidade, e ela, a eternidade, cura todos os males, nenhum é capaz de lhe resistir.

ÁRIES: Prezar pela segurança e deixar de lado o entusiasmo que estimula o atrevimento, essa não seria uma atitude normal para sua alma, mas, quem diz que este momento da história humana é normal? Muito pelo contrário!

TOURO: Alguns conflitos são importantes, porque resultam do encontro de interesses divergentes, mas que precisam se acomodar de tal maneira a conviverem da melhor forma possível. Há outros conflitos, porém, que são inúteis.

GÊMEOS: Mesmo que pareça impossível você obter o que pretende, o melhor a fazer é seguir em frente e não se importar com essa apreensão, porque muito provavelmente ela se mostrará infundada, e tudo dará bastante certo.

CÂNCER: Gostando ou não de certas pessoas, é com elas que sua alma precisa lidar nesta parte do caminho. Portanto, o melhor a fazer é se munir de presença de espírito e se dedicar a suprir todas e cada uma das necessidades.

LEÃO: Ainda que você não tenha a segurança pretendida para fazer suas apostas, chegará um momento em que não dará mais para esperar por garantias, sua alma terá de se lançar à aventura, fazendo das tripas coração.

VIRGEM: Muita coisa interessante pode ser experimentada agora, sem necessidade de sua alma colher algo prático de imediato. Não se trata de obter resultados, mas de responder afirmativamente ao chamado da aventura.

LIBRA: Nunca se saberá ao certo o que esperar da vida, porque ela é misteriosa e parece ter seus próprios planos, em muitos casos bem diferentes do que os propostos pelos desejos pessoais. Em frente, a fila anda.

ESCORPIÃO: Todo e qualquer relacionamento é maior do que a mera soma de suas partes, ou pessoas. O relacionamento é uma dimensão nova, inacessível às pessoas individuais, só sendo possível experimentar em conjunto.

SAGITÁRIO: O cenário se complica, porém, não para castigar você por quaisquer erros que tiver cometido, mas para que aprenda a usar instrumentos novos de comunicação, em busca de entendimento mútuo. Só isso importa.

CAPRICÓRNIO: Converse com as pessoas para saber um pouco mais o que elas pensam a respeito da vida em geral e de você em particular. Faça essa investigação para ter em mãos informações atualizadas a respeito do mundo.

AQUÁRIO: Valorize os fundamentos da vida cotidiana, porque é na repetição de hábitos e atitudes que você vai construindo, lentamente, o grande destino que seus olhos buscam com ansiedade Valorize as pequenas coisas, isso sim.

PEIXES: Os momentos de descontração são mais importantes e comunicativos do que aqueles momentos em que, com pompa e circunstância, sua alma pretende chamar a atenção para si. Use os momentos de descontração para comunicar.