Horóscopo de 3/9: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua quarto crescente em Sagitário.

Nada é simples nem desprovido de dilemas difíceis de resolver no mundo humano, porque nosso reino é onde as forças cósmicas e da natureza encontram uma brecha para se expressarem criativamente, o que implica termos de fazer escolhas, desprovidos da motivação cega dos instintos, mas respondendo às motivações exteriores e interiores de acordo ao alcance de nosso entendimento, que raramente é muito amplo.

É tentador retrocedermos em busca da paz que os instintos proveriam, já que não seriamos responsáveis por escolher nada, apenas nos deixaríamos levar por suas forças, mas isso é impossível, seriamos menos humanos nessa tentativa.

Só nos resta seguir em frente e aceitarmos a perspectiva de nos complicarmos ainda mais, e de conquistarmos sabedoria para resolvermos nossos dilemas com dignidade.

ÁRIES: De pouco em pouco se faz muito, porém, esse não é seu estilo. Ainda assim, valeria a pena você amadurecer e absorver da vida uma alternativa, porque nem sempre é melhor ser como a gente é. Há alternativas.

TOURO: Está tudo certo quando as coisas terminam bem, porque mesmo que você se divirta muito no caminho, e se entusiasme, se os resultados se tornam contraproducentes todo o processo anterior será jogado no lixo. Resultados.

GÊMEOS: Talvez não seja possível encontrar o momento perfeito para você conversar sobre esses assuntos que são de seu interesse, mas na falta do momento perfeito, aproveite o melhor possível para fazer isso. Em frente.

CÂNCER: Ainda que pareça pouco e pequeno tudo que acontece, valeria a pena você se envolver com carinho e atenção em cada uma das pequenas coisas que acontecem, porque lá na frente tudo se somará e surgirá a grandeza.

LEÃO: Reivindique o que considerar seu, para que as pessoas não avancem demais, invadindo o que sua alma entende que é território privado. É preciso colocar limites, porque assim você garante o mínimo de serenidade necessária.

VIRGEM: Apesar de quaisquer dúvidas e dilemas, melhor seria seguir em frente e colocar em prática o que você veio meditando nas últimas semanas. Sempre será melhor errar por tentar do que errar por não se atrever.

LIBRA: A experiência de vida humana é complexa, e não há como mudar isso. Se você precisar de descanso, reserve um tempo para isso, mas evite fazer planos na tentativa de simplificar radicalmente sua existência.

ESCORPIÃO: Reunir as pessoas que fariam seus planos darem certo é a questão mais delicada do processo que conduzirá à vitória, porém, o grau de dificuldade há de servir para você valorizar devidamente toda a situação.

SAGITÁRIO: É importante ter objetivos claros e metas definidas, porém, ainda tão importante quanto isso é que, na falta dessa objetividade toda você não entre no túnel onde sua alma pareceria diminuída em comparação com os outros.

CAPRICÓRNIO: As investigações mais importantes são as que você fizer ao seu próprio respeito, em busca de se conhecer melhor e aprender a usar todo seu potencial. Faça com que isso se torne parte integrante de sua rotina.

AQUÁRIO: Emoções desencontradas e difíceis de encaixar na realidade estão na ordem do dia. Você não precisa tirar conclusões dessas, apenas as observar como uma testemunha impassível, e esperar que passem, porque vão passar.

PEIXES: Ajuda é sempre algo que precisa ser acolhido, porém, também tratado com cuidado, porque há coisas que não se pode compartilhar, há assuntos que sua alma precisa encarar com os próprios meios, sem nada de ajuda.