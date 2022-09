Horóscopo de 4/9: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua quarto crescente em Sagitário.

Em virtude do egoísmo, que é o implacável resultado de nossa ignorância espiritual, todos oprimimos e somos oprimidos, e pelo encantamento desse mesmo egoísmo ficamos mais cientes de como somos oprimidos, mas varremos para baixo do tapete da consciência o quanto nós oprimimos.

A cura do egoísmo, que é a raiz de todos os males que assolam os relacionamentos humanos, não é anular o Ego, mas o conduzir, como efeito da força de vontade, a sublimar a cobiça excessiva e a transformar em anseio luminoso de se identificar com a Vida.

A Vida é o egoísmo, sua cura, sua transcendência, a Vida é o substrato de tudo, mas diferente do egoísmo que nos corrompe, não se apega ao fruto das ações que inevitavelmente terão de ser postas em marcha, sejam essas de natureza egoísta ou transcendentais.

ÁRIES: Dessa vez, seria melhor você se abster de atropelar os acontecimentos, porque não se trata de uma competição, mas de um caminho que precisa ser trilhado com carinho e envolvimento em cada um dos detalhes.

TOURO: Nem sempre os resultados são satisfatórios, porque as expectativas eram muito grandes e, por melhor que esses sejam, quando comparados a essas acabam parecendo pouca coisa. Observe os resultados com mais objetividade.

GÊMEOS: Há coisas que precisam ser esclarecidas, ainda que seja difícil encontrar a oportunidade perfeita para isso. Trate de aproveitar a primeira brecha disponível para colocar sobre a mesa os assuntos que hão de ser tratados.

CÂNCER: Ainda que não aconteça nada de tão importante assim, que mereça uma mudança emocional em sua alma, mesmo assim pequenos assuntos de variada natureza estão em andamento. Parece que não são importantes, mas são.

LEÃO: É importante desenhar com a maior clareza possível as fronteiras invisíveis que você precisa delimitar, para que as pessoas não invadam seu território. Isso é algo importante, porque traz serenidade e segurança.

VIRGEM: Há coisas que só você sabe, mas talvez você nem saiba direito o que você sabe. Portanto, é imprescindível começar a fazer algumas investigações profundas e sinceras ao seu próprio respeito, para se conhecer.

LIBRA: Os acontecimentos dão ampla margem para que você se detenha em raciocínios difíceis de solucionar. Porém, esse exercício fará bem à sua alma, desde que não se transforme no martírio da ansiedade. Cuidado com ela.

ESCORPIÃO: Conselhos e opiniões chovem em abundância, mas são raras as orientações verdadeiramente sábias com que sua alma poderia contar. Por isso, ouça tudo, sorria, mas volte para casa e medite bastante sobre o que acontece.

SAGITÁRIO: Confie no seu taco, mas não dispense as opiniões que as pessoas oferecem, porque mesmo que, à primeira vista, isso distraia sua atenção, no fim agregará um pouco de maturidade às atitudes que você irá tomar.

CAPRICÓRNIO: Conhecer a si é uma grande vantagem, porque para isso acontecer você precisa decidir passar em revista tudo que faz automaticamente, e vencer a inércia do que é repetido e que não traz bons resultados.

AQUÁRIO: Num primeiro momento, não será fácil você encontrar seu lugar e se sentir à vontade, mas muito rapidamente você verá que o que parecia hostil, na verdade veio a agregar harmonia num cenário mais amplo de acontecimentos.

PEIXES: Nem tudo é harmonia nos relacionamentos, mas o equilíbrio necessário nessa dimensão não aconteceria por si só, é um processo de ajustes diários e constantes que as pessoas envolvidas precisam fazer. Aí sim.