Horóscopo de 5/3: veja previsões para este sábado

Data estelar: Sol e Júpiter em conjunção; Lua cresce em Áries.

A Graça toda da vida reside em que, apesar de existirmos no exílio dela, convencidos de que tudo por aqui seja uma desgraça, continuamos em busca dela e, apesar de todas as complicações e encrencas em que nos metemos, se confiarmos incondicionalmente na Graça da Vida, e nos entregamos alegres e despreocupados a ela, eis que acontecem os milagres.

Todas nossas complicações e perrengues derivam de nossa falta de entrega confiante aos mistérios da Vida, tentando estar no domínio, mesmo que, no íntimo, saibamos que não dominamos coisa alguma.

Confiantes de que a Graça da Vida nos protege, ampara e promove subsídios para que brinquemos à vontade nos campos infinitos do Universo, nos transformamos em pessoas alegres, bem-dispostas e amorosas, tratando compreensivamente todos os semelhantes e diferentes.

ÁRIES: Valorize seus sentimentos mais profundos, aqueles que raramente sua alma compartilha com alguém, dado não ter esse nível de confiança com ninguém. A solidão desses sentimentos é, agora, a protagonista da história.

TOURO: Os benefícios que as pessoas desfrutam, mesmo que pareçam distante de sua realidade, de uma forma ou de outra, também beneficiarão você em algum futuro nada distante. A contrapartida também é real. Está tudo interligado.

GÊMEOS: Faça a sua parte, sem descanso, sem interrupções, tome o dia para adiantar expediente, como se você tivesse de acelerar o curso do seu destino, prestes a partir na direção de um destino desconhecido, mas maravilhoso.

CÂNCER: Ainda que sua alma busque estabilidade e proteção, lado a lado dessa busca também se desenvolve o anseio pela aventura, pelo envolvimento com a excitação da vida. Como se conciliam as duas pontas do caminho?

LEÃO: Para fazer dinheiro, é imprescindível investir dinheiro. O dinheiro chama ao dinheiro, essa é a lei do mercado, que eventualmente pode ser driblada com o fator sorte, mas isso é muito raro de acontecer. Fazer dinheiro.

VIRGEM: A favor ou contra, todas as pessoas compõem a malha de seus relacionamentos e contatos. Algumas você deve aproximar porque lhe são favoráveis, outras, porque são adversárias, e você precisa monitorar de perto.

LIBRA: Aos poucos, mas com firmeza, avance na direção das potencialidades que você vislumbra, e se aproxime às pessoas que representam as forças necessárias para fazer acontecer o que, por enquanto, é só uma potencialidade.

ESCORPIÃO: Todo mundo prefere ganhar a perder, é evidente, mas comprovado está que não se pode ganhar sempre nem tampouco a vida é uma série constante de perdas. Por isso, além das preferências está a realidade, que é o jogo.

SAGITÁRIO: De uma forma ou de outra, como produto de seu jogo ou pelo fruto do acaso, você chega a um momento em que é possível vislumbrar algumas conclusões importantes, ações que definirão uma boa parte do seu futuro.

CAPRICÓRNIO: Negociações importantes, mesmo que não envolvam valores materiais. A importância das negociações reside em que se desenham fronteiras, ficam claras as necessidades e as demandas, e as pessoas se adaptam.

AQUÁRIO: Para desfrutar do sossego que sua alma busca, não é preciso se distanciar do mundo, mas navegar nas águas turbulentas desse com confiança e, também, angústia. Tudo junto e ao mesmo tempo, assim é o jogo.

PEIXES: A generosidade é imprescindível, porque ela abre as portas e amplia os relacionamentos, plantando a semente da solidariedade. A generosidade, como todas as outras virtudes, é uma das forças reais da construção.