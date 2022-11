Horóscopo de 7/11: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Vênus e Saturno em quadratura.

Além de ser quem somos precisamos também cuidar de estarmos o melhor possível, porque seria insuportável existirmos em contínuo constrangimento, sem mínimo conforto, sem termos algumas certezas que nos brindem com segurança. A quem ou a quê nos voltamos em busca de segurança? Quais são nossas certezas positivas? A maior parte do tempo sabemos o que não queremos, mas não somos tão definidos quanto ao que não suportaríamos viver sem.

O ser e o estar, os quereres e os deveres, a vida interior e a vida exterior, nossa consciência se encontra na fronteira das duas experiências simultâneas fazendo o papel de fiscal do equilíbrio, porque aquela serenidade que buscamos sem saber que buscamos, só se encontra quando a alma e a personalidade se entendem.

ÁRIES: A situação é tensa o suficiente para ninguém conseguir rir com descontração e serenidade, quanto menos fazer piadas a respeito de tudo que acontece. Porém, tudo isso passará e o sorriso voltará a estampar os rostos.

TOURO: Você pode não gostar do que ouve e tem todo direito de assumir essa posição, mas ao mesmo tempo, aquilo que é dito pelas pessoas que tocam sua alma há de ser levado em consideração, independente do gosto ou desgosto.

GÊMEOS: Faça o necessário se desapegando dos resultados, apenas o fazendo porque alguém precisa assumir esse lugar e dar o exemplo às outras pessoas. Não há prazer nem dor envolvidos nessa atuação, apenas a vida continuando.

CÂNCER: Nem tudo é prazer nem tampouco tudo é dor, as coisas se misturam em doses imprevisíveis, e agora parecem ter conspirado para acontecerem ao mesmo tempo em doses cavalares. Administre o cenário com sabedoria, isso sim.

LEÃO: Lidar com pessoas difíceis faz parte do caminho, e seria agora uma boa hora para considerar, também, que muito provavelmente você representa uma pessoa difícil de lidar em inúmeras ocasiões. Relacionamentos em equilíbrio.

VIRGEM: Se as coisas não funcionam como deveriam funcionar, de duas, uma, ou você arremete contra a realidade impondo seu nervosismo, e verifica os resultados, ou você assume uma postura indiferente e segue em frente.

LIBRA: Aquilo que é de seu merecimento pode até ser distorcido e sua alma se ver impedida de tomar posse, mas isso será apenas por um tempo, porque mediante os procedimentos misteriosos da vida, o que é seu virá até você.

ESCORPIÃO: Suavizar as arestas e equilibrar o jogo, essas são as atitudes melhores que sua alma poderia tomar neste momento, mas o turbilhão emocional se interpõe no caminho, aumentando a temperatura do que se conversar hoje.

SAGITÁRIO: Você pode até ter a boa vontade de melhorar um pouco o que acontece, serenando os ânimos, mas isso não significa que deva se apegar a essa expectativa, porque as coisas andam muito mais complexas do que parece.

CAPRICÓRNIO: Há coisas que será impossível você completar sem ajuda de ninguém. As pessoas que você precisa estão disponíveis, são próximas, mas se não houver uma iniciativa de sua parte para as conectar, nada acontecerá.

AQUÁRIO: Não importa quão convincentes sejam os argumentos e os fatos apresentados, sua alma continuará resistindo a aceitar como as coisas são, porque se apegou aos próprios raciocínios e justificativas. Isso é impasse.

PEIXES: Contra fatos não deveria haver argumentos, mas isso só seria no melhor dos mundos que nossa humanidade imagina, porque por enquanto os argumentos substituem os fatos sem vergonha alguma, e se vire você com isso.