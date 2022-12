Horóscopo de 8/12: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Sol e Marte em oposição.

Marte foi, há muito mais tempo do que nossa memória alcança, um planeta de vida abundante, natureza perfeita, beleza admirável, a expressão de todas as perfeições, mas sob a administração de uma divindade cósmica que não se destaca pela sua tolerância, e que, quando proliferaram sinais de degradação não teve dúvida, abriu as fornalhas do inferno e reduziu Marte a nada, a um panorama árido e estéril.

Abençoada e glorificada seja a Divindade que administra nosso planeta belo e assustado!, por ser tolerante e amorosa, dando espaço e tempo à degradação que acontece em seu corpo, isto é, no planeta Terra.

Dizem que nesse corpo o reino humano cumpre a função dos neurônios, processando informações, mas, pelo andar da carruagem, o planeta deve estar tendo convulsões ou qualquer outro transtorno neurológico.

ÁRIES: Exponha seus planos verdadeiros, para que as pessoas façam contraponto e indiquem as pontas soltas que sua alma não consegue perceber. É hora de agir com total transparência, e receber as críticas pertinentes.

TOURO: Faça suas apostas, e não tema o futuro, porque sempre haverá uma dose de incerteza em relação a esse, quanto mais se as apostas que você fizer forem altas. Porém, no meio da incerteza brilha forte a luz da esperança.

GÊMEOS: As tensões só aumentam, numa época do ano que, teoricamente, deveria brindar com serenidade, leveza e alegria. Porém, o mundo não comporta mais esse tipo de normalidade, é preciso se adaptar à realidade. Sempre ela.

CÂNCER: Carregar peso físico e moral ao longo da vida parece ser algo normal, que acontece nas melhores famílias. Porém, isso não significa que seja algo saudável, portanto, qualquer oportunidade de aliviar é bem-vinda.

LEÃO: A tensão que circula à solta nos relacionamentos humanos afeta diretamente, e muito, os seus interesses, mas já que as coisas se deram assim, o melhor que você pode fazer é intervir diretamente para acertar o rumo.

VIRGEM: Foque toda a tensão na produtividade, faça mais do que você normalmente faria, se você se sentisse bem e tudo fosse normal. Acontece que a normalidade foi para o espaço faz tempo e não tem data de retorno. É assim.

LIBRA: Tudo muda, mas em ritmos diferentes. Algumas coisas mudam rapidamente e isso é claramente perceptível, porém, outras mudam em ciclos tão extensos que parecem estáveis e imutáveis, mas não são. Tudo muda.

ESCORPIÃO: Melhor aceitar uma demora do que se jogar de braços abertos ao que seria atraente, mas que não oferece nenhuma garantia de acontecer. Dessa vez, deixe a mente tomar as rédeas da situação, evite a precipitação.

SAGITÁRIO: As coisas precisam de ajustes, principalmente entre as pessoas, porque senão as coisas continuarão se degradando em conflitos que ninguém mais sabe como foi que começaram. É hora de se livrar do peso morto.

CAPRICÓRNIO: Seria impossível aceitar todas as oportunidades que se apresentam, porque apontam a destinos completamente diferentes entre si. É hora de fazer uma escolha, com a cabeça no lugar, de forma desapaixonada.

AQUÁRIO: Tudo pode ser feito, mas com serenidade, evitando precipitações que só agregariam complexidade a um cenário que não comporta mais. A serenidade há de ser sua busca primordial nestes dias, porque a tensão é enorme.

PEIXES: É tudo muito diferente do que você imaginava que seria a esta altura da vida, os planos que com tanto ardor provocaram lutas e conflitos deixaram de ter o mesmo sentido de antes. Melhor assim, renovação total.