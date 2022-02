Horóscopo de 8/2: veja previsões para esta terça

Data estelar: Marte e Urano em trígono; Lua quarto crescente em Touro.



Os milagres nos parecem sobrenaturais, mas isso é assim do ponto de vista da força gravitacional, que nos faz ter uma noção de acima e embaixo que, de fato, não existiria se a gravidade não puxasse tudo na direção do centro da Terra.



Imagine você o que aconteceria se, de repente, fosse desligada a força gravitacional, nesse momento, em vez de sermos puxados para a Terra ficaríamos pendurados do céu, e então a Terra seria acima e o céu embaixo.



Os milagres nos parecem sobrenaturais porque são pontos de apoio de outra dimensão, tão natural quanto a que consideramos natural



Se você precisa de um ou de vários milagres, sugiro mudar radicalmente seu ponto de vista, e se desapegar de tudo que você dá por garantido, se jogando, confiante, nos braços da vida. Assim, você será o milagre.



ÁRIES: As coisas que você fez até aqui tendem a dar frutos e, por isso, este é um momento de cuidado, para não atropelar os eventos que a vida trouxer até você, imaginando que ainda seria necessário continuar intervindo.



TOURO: Agora é hora de praticar as inovações que sua alma reconhece ser importantes, vitais até, mas que de toda maneira andou resistindo a adotar. As resistências ao novo são naturais, mas não devem ser prolongadas.



GÊMEOS: Preocupações sempre haverá, mas nem sempre você sentirá o impulso de cair nas garras delas. Em muitas horas a alma consegue se posicionar numa atitude em que preserva sua saúde e bem-estar acima de qualquer perrengue.



CÂNCER: Este é um tempo de conexões sociais, das quais surgirão oportunidades interessantes. Procure, em primeiro lugar, sair de sua toca e aceitar convites, tanto quanto você também convidar pessoas interessantes.



LEÃO: Faça tudo e faça mais ainda, não descanse, hoje é dia de colocar em prática as ideias, nem que seja para quebrar a cara e distinguir a diferença entre fantasias e pressentimentos. Parecem iguais, mas não são.



VIRGEM: Está tudo em seu devido lugar e há um lugar devido para cada assunto. Tudo em ordem, por isso mesmo este é um momento delicado, porque é sabido que o equilíbrio é sempre seguido pelo dinamismo do desequilíbrio.



LIBRA: Durante um tempo, as coisas podem ficar um tanto extravagantes, porque o cenário mistura assuntos conhecidos com outros, que sua alma ainda não sabe como lidar e que, por isso, causam um tanto de apreensão. Em frente.



ESCORPIÃO: Se fazer certos pedidos deixa sua alma apreensiva, pela perspectiva de receber uma negativa, não se preocupe com isso, mas, dê a negativa por garantida e, enquanto isso, continue lutando para receber a afirmativa.



SAGITÁRIO: Está tudo em seu devido lugar, mas isso não é suficiente para sua alma, porque o excesso de equilíbrio parece um tédio. É aventura e excitação que sua alma quer, portanto, esse equilíbrio anuncia novos desequilíbrios.



CAPRICÓRNIO: A excitação é importante, porque, apesar de essa trazer desequilíbrio, e isso incomodar, mesmo assim traz consigo uma renovação do pacto com a vida, fazendo com que essa continue valendo a pena. É assim.



AQUÁRIO: Quando você deixa de agir, dá lugar a que a inércia tome conta do seu tempo, e essa sempre trará repetições de assuntos que, sabidamente, não promovem seu bem-estar, quanto menos seu progresso. Ação!



PEIXES: Palavras empenhadas que não são cumpridas, são fonte de imensa frustração. Cuide para prometer somente aquilo que você se esforçar para cumprir, porque de outra maneira seu prestígio irá por água abaixo. Você não quer isso.