Horóscopo de domingo: A construção de um relacionamento envolve cuidado

Data estelar: Vênus ingressa em Leão; Lua míngua em Aquário.

Na construção de um relacionamento, a soma das partes é sempre maior do que seus ingredientes, ou seja, o relacionamento acrescenta. A multiplicação é inevitável, mas as orientações dessa são díspares, porque, se as pessoas envolvidas não desenvolvem a destreza de conduzirem o relacionamento para que o resultado seja a multiplicação de virtudes e benefícios, então, mesmo que inadvertidamente, terão decidido agregar encrenca às vidas delas, porque o que se multiplicará serão os conflitos e os desentendimentos. São tantos os relacionamentos que se pautam nessa condição que até parece normal que seja isso mesmo. Não é! A construção de um relacionamento tem de envolver muito cuidado, de uns com os outros, e de todas as retificações cotidianas feitas com amor para que os benefícios se multipliquem.

ÁRIES: Ainda que estejam em andamento mil e uma agruras e, talvez, justamente por isso, sua alma precisa celebrar a vida e agregar alegria às horas do dia. Faça isso sem julgamentos, sem motivo aparente, só por fazer.

TOURO: Questione suas certezas, para não se acomodar em nada. O conforto é importante, porém, muito mais importante do que isso é você sempre ter em mente que não se nasce entre o céu e a terra para descansar, mas para evoluir.

GÊMEOS: Falar é fácil, e tão fácil quanto falar deveria ser a prática, porque as mãos se vinculam intimamente com a mente. Use as mãos, se envolva em trabalhos manuais, mesmo que à primeira vista lhe pareçam banais.

CÂNCER: Evite se convencer de que tudo, nesta vida terrestre, deva ser difícil e sofrido, porque a realidade não é assim. A vida é opulenta e oferece de mão cheia inúmeros recursos fundamentais que são preciosos. É assim.

LEÃO: As dúvidas e os dilemas só aumentam, mas isso tem um lado muito positivo, porque é sinal de que sua alma está fazendo reflexões importantes, compreendendo a complexidade do cenário pelo qual transita na atualidade.

VIRGEM: Guardar o melhor de você é uma estratégia que pode dar muito errada, porque apesar de ser iniciada com a boa vontade de proteger sua intimidade, no fim acaba distanciando você das pessoas com que se vincular.

LIBRA: A maior parte do tempo a identidade é construída olhando para o passado, mas você também precisa conversar abertamente com o futuro, porque nessa dimensão do tempo há determinantes poderosos para construir o destino.

ESCORPIÃO: O aprimoramento do seu desempenho só poderia advir da prática. Portanto, não se esconda, procure expor seu potencial e colocar em prática seu conhecimento, mesmo que num primeiro momento o resultado seja atrapalhado.

SAGITÁRIO: O que fácil vem, fácil vai embora também. Porém, isso não significa que você deva encontrar dificuldade em tudo, mas que precisa ter um olho atento às facilidades ilusórias que as pessoas apresentam a você.

CAPRICÓRNIO: A espontaneidade e desenvoltura de certas pessoas próximas a você chama a atenção de sua alma, porque deseja obter uma expressão mais extrovertida para se comunicar. Comece imitando, depois desenvolva seu método.

AQUÁRIO: Manter a lucidez é essencial, porque é proverbial que as aparências enganem, e que você só saiba disso depois, quando seja muito tarde. Sua capacidade de refletir pode adiantar o processo de compreensão lúcida.

PEIXES: Enquanto tudo que você fizer estiver pautado no amor à vida, a despeito de quaisquer inconvenientes que surgirem, pode ter certeza de que as facilidades superarão as contrariedades, de forma mágica e misteriosa.