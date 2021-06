Horóscopo de domingo: Aceita este dia como um tempo livre

Data estelar: Lua Vazia das 8h17 até 15h23, quando ingressa em Leão.

Não te esqueças de que hoje é domingo e, por isso, farias bem em deixar de lado a necessidade urgente de que tudo esteja funcionando direito, cada coisa em seu lugar, tudo sob controle. Descansa de ti, toma umas férias da maneira com que te acostumaste a viver, olha com uma perspectiva renovada tudo que está ao teu alcance. E se a ansiedade ou as preocupações baterem na porta e não puderes lhes barrar o acesso, então as abandona num canto de tua mente falando sozinhas. A nada te obrigues hoje, nem sequer a vencer essas condições estranhas, pega leve com tudo e, principalmente, pega leve com tua própria alma. Não te obrigues a estar bem se, por desventura, tua vida estiver desmoronando, mas tampouco te agarres ao sofrimento como se fosse teu último refúgio. Aceita este dia como um tempo livre.

ÁRIES: O passado não perdoa, mas o futuro tampouco perdoa. Por isso, não se trata de redenção nem tampouco de arrependimento, se trata de seguir em frente com o que seja possível fazer, nesse jogo complexo que é a vida.

TOURO: As fantasias parecem sonhos, mas não dão os mesmos resultados. Os sonhos vivificam a alma e lhe dão campo de expressão. As fantasias desgastam, porque resultam sempre em decepções. Use o discernimento para distinguir.

GÊMEOS: Ao ficarem evidentes as confusões e mal-entendidos, procure tomar a iniciativa de esclarecer, mesmo que num primeiro momento não haja boa acolhida para essa atitude. Alguém tem de esclarecer, e você está no lugar certo.

CÂNCER: Ao você ter certeza de que compreendeu alguma coisa do que acontece, procure voltar sobre seus passos e refletir novamente sobre sua compreensão. Isso evitará que você tome decisões baseadas em mal-entendidos.

LEÃO: As confusões acontecem e, inclusive, com uma frequência maior do que a normal, dada a condição atual do mundo, que influencia negativamente a todas as pessoas. Não se deixe envolver pelo mau humor reinante.

VIRGEM: O excesso de ilusão que você detecta nas pessoas não pode, nem deve, agora, ser desprezado. Procure tomar distância e esperar para ver aonde as coisas se dirigem, mesmo que você sinta desconfiança a respeito de tudo.

LIBRA: Apesar de parecer que tudo está no seu devido lugar, a alma é tomada de sentimentos estranhos, que a fazem ver problema onde, talvez, não haja nada disso. Procure verificar tudo que parecer um pressentimento.

ESCORPIÃO: As ilusões são lindas na imaginação, mas péssimas na prática, porque resultam em decepção. No fim, nada melhor do que a decepção poderia acontecer com as ilusões, para sua alma continuar livre e graciosa.

SAGITÁRIO: Nada termina do jeito que você imaginava, mas isso não quer dizer que tudo tenha dado errado. As decepções do momento se provarão libertadoras, porque servirão para você fazer as retificações pertinentes.

CAPRICÓRNIO: Mesmo que as coisas não tenham dado certo como você pretendia, ainda assim você encontrará uma nova chance, logo mais, para retificar os erros e acentuar os acertos. O jogo continua, envolva seu coração.

AQUÁRIO: A vida não é de ninguém, mas é graciosa o suficiente para se doar a quem a quiser dominar. No fim das contas, é tudo um jogo de altíssima complexidade, porque os jogadores também fazem parte desse jogo.

PEIXES: Ria dos perrengues, não se deixe acabrunhar pelos acontecimentos, porque esses vão passar e você vai permanecer. Se muna de uma dose extra de bom humor para fazer frente aos acontecimentos e os superar com facilidade.