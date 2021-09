Horóscopo de domingo: O momento é de sagrada conexão ao alcance de todos

Data estelar: Lua quase Cheia em Peixes.

A prova de que a Vida de tua vida mora reclusa no câmara oculta de teu coração a experimentarás nos momentos em que teu ser transbordar de alegria e, como resultado desse exaltado estado, tu farás tudo que estiver ao teu alcance para compartilhar esse estado de ânimo. Esse é um momento de sagrada conexão ao alcance de todo ser humano, uma epifania. Depois, e a maior parte do tempo, ficarás com a saudade de isso acontecer novamente. A questão é que, se não esperas, mas tomas as medidas para te exercitar no contato diário com a Vida de tua vida, tu te tornarás, ao longo do tempo, numa presença sábia e provedora de conhecimento e ótimas experiências para todas as pessoas que estiverem dentro do teu círculo de influência. Nada disso acontece automaticamente, mas só quando decides livremente empreender esse caminho.

ÁRIES: O que tiver de acontecer, acontecerá, mesmo que todas as pessoas envolvidas cometam trapalhadas. Agora é quando essa dimensão maior em que todo mundo existe e se movimenta se apresenta e domina. Aceite e se entregue.

TOURO: Entre os desejos e as necessidades anda sua alma, tendo de fazer escolhas. O melhor cenário possível para isso seria aquele em que você pudesse fazer convergir os desejos e as necessidades, numa única e excelente ação.

GÊMEOS: Agora é um daqueles momentos mágicos em que as coisas acontecem, mesmo com você não sabendo muito bem como é que tudo acontece. Este é o momento em que sua alma pode se entregar confiante, apesar de todas as ansiedades.

CÂNCER: Abrir os olhos e, num relance, perceber várias coisas que, apesar de acontecerem há muito tempo, ainda não tinham sido vistas como elas são, nem tampouco pelo que elas implicam. Aproveite essa lucidez e aja de acordo.

LEÃO: É hora de confrontar a realidade e verificar se o seu tempo é tomado pelas atividades que você aprecia, ou se na maior parte dos seus dias o tempo é gasto em obrigações com as quais sua alma discorda. Análise.

VIRGEM: É evidente que você pisa no calo de alguém, e que há retribuição por isso, tendo você seus calos pisados também. Em algum momento as tensões terão de ser resolvidas, e todo mundo continuar a vida com naturalidade.

LIBRA: A pressão aumenta, e apesar do desconforto eventual que essa possa provocar, na prática é melhor assim, porque você não poderá fazer nada para evitar o que, agora, precisa ser feito. Sob pressão, mas acontece.

ESCORPIÃO: Fazer o que seria bom exclusivamente a você, ou ampliar seu entendimento e também incluir atividades que produzam benefícios, no mínimo, para as pessoas que fazem parte do seu círculo de influência? Escolhas.

SAGITÁRIO: Prepare sua alma para um momento de intensa atividade, pois, mesmo que seja domingo, dia habitualmente destinado a fazer nada, em seu caso seria propício, pelo menos, planejar os movimentos que fará amanhã. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO: São tantas e tão diversas as coisas que andam acontecendo, que fica difícil saber qual seria o melhor caminho a escolher. Agora não é hora de escolher, mas de experimentar a diversidade. Depois, tudo se esclarecerá.

AQUÁRIO: Fazer exclusivamente o que você gosta seria o cenário ideal. Se isso não for possível, pelo menos a arquitetura do seu dia a dia há de ser montada sobre atividades que, no mínimo, sejam compensadoras. É assim?

PEIXES: As tensões hão de ser bem-vindas, porque colocarão em relevo tudo que precisa ser retificado nos relacionamentos e, assim, as pessoas envolvidas poderem tocar a bola para frente e continuar livres nos seus jogos.