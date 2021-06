Horóscopo de domingo: Podemos ter domínio, sim, da nossa vida

Data estelar: Lua míngua em Touro.

É muito mais confortante te enxergar fazendo o que queres do que obedecer às regras dominantes e te adequar, deixando de lado teus quereres. É muito mais confortante reconhecer que estás no total domínio de tua vida, do que te observar fazendo parte de uma coreografia sobre a qual tens pouca margem de controle. O conforto que buscas não é o do simples descanso, da boa comida, nem sequer do carinho sensual que possas obter. O conforto que buscas é o reconhecimento lúcido de que, no momento em que o decidires, farás o que pensas e te arriscarás a uma nova aventura de viver. É muito raro alguém ter absoluto domínio sobre sua própria vida, mas todos temos, em alguma proporção, essa capacidade. Portanto, nunca abras mão disso em ti, nunca sacrifiques todos teus quereres nem muito menos tua capacidade de as rédeas estarem em tuas mãos.

ÁRIES: Faça a contabilidade sincera do que aconteceu, de todos os erros e dos acertos, de todos os passos que trouxeram você até aqui e agora. Abençoe tudo que puder contabilizar, e agora abandone tudo e siga em frente.

TOURO: Algumas iniciativas, mesmo que pequenas e aparentemente sem importância, podem ser tomadas agora, agregando um pouco ao caminho que sua alma começou a trilhar. Aja de acordo ao seu alcance, nada force agora.

GÊMEOS: O silêncio fará bem a você, tomando distância de tudo e de todos para evitar mal-entendidos e para que as opiniões alheias não incitem você a colocar as suas sobre a mesa. Neste momento, sua alma precisa estar só.

CÂNCER: Procure a companhia das pessoas com que você se sinta à vontade, com as quais possa abrir a sua alma, se assim o desejar, ou permanecer em silencio, sem que ninguém pressione para saber o que acontece. Amizades.

LEÃO: Hoje, teoricamente, não seria dia de trabalho, mas quem diz que o Universo se adequa ao calendário humano? Pelo contrário, o calendário humano teria de se adequar ao incessante movimento expressivo do Universo.

VIRGEM: Como não é possível, ainda, ir muito longe, você terá de viajar mentalmente, e isso não é pouco, porque enquanto a mente se delicia em cenários fisicamente inatingíveis, seu corpo emocional é nutrido com saúde.

LIBRA: As preocupações emergem vigorosas do fundo da alma, mas você pode as desconsiderar sumariamente, por exercício de sua vontade. Parece impossível fazer isso, mas não é nada além de você tomar posse dos seus humores.

ESCORPIÃO: Busque as pessoas que servem de referência aos seus pensamentos, porque se você conversar com elas, muitos dos seus pensamentos se tornarão inúteis, e você comprovará a fantasia envolvida neles.

SAGITÁRIO: As pequenas tarefas domésticas podem ser fonte de imenso prazer num dia como hoje e, se você observar bem, há por aí, bem próximo a você, muitas coisas que requerem conserto, e isso há muito tempo já. Em frente.

CAPRICÓRNIO: Invista seu tempo em algum divertimento que traga alegria e regozijo, porque isso trará bons augúrios para a semana toda. Não será perda de tempo nem de dinheiro, você, com todos os cuidados, se divertir, se distrair.

AQUÁRIO: Ficar em casa pode ser uma boa pedida para hoje, desde que esse ambiente lhe forneça sossego, proteção e conforto, porque se nada disso estiver disponível, outra terá de ser a casa que você buscar. Conforto e proteção.

PEIXES: Sossego mesmo sua alma terá quando possa fazer exclusivamente o que quer, e não o que precisa ou deve fazer. Como isso está longe de acontecer, procure encontrar uma forma de conviver com o desassossego. Só assim.