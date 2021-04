Horóscopo de domingo: procura por ti mesmo antes de qualquer coisa

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; Lua cresce em Câncer.

Aquilo que buscas está ao alcance de tua percepção, o pressentes bem próximo, mas continua elusivo, quando pensas estar no caminho certo, reconheces que está em outro lugar diferente. Considerando que aquilo que buscas também está em busca de ti, precisas compreender que tua presença também é elusiva, porque por ser carente de foco e concentração adequadas, ora estás aqui, ora estás num lugar completamente diferente. Procura por ti, isso sim, porque na maior parte do tempo andas à esmo pela vida afora, sem orientação adequada que torne teu andar por entre o céu e a terra firme e vigoroso. Como poderias encontrar o que buscas se te distrais tanto? Como o que te busca poderia te encontrar, se não há estabilidade em teu caminhar? Ajuda o Universo a te ajudar, procura por ti antes de mais nada.

ÁRIES: Seu esclarecimento precisa ser compartilhado, porque de muito pouco adiantaria você empreender ações sobre o entendimento renovado sem que essa visão seja acompanhada pelas pessoas envolvidas. Seria contraproducente.

TOURO: Não se pode ser forte o tempo inteiro, as vulnerabilidades são reais e estão por aí. Procure ter uma relação sincera com todos os aspectos de sua alma, porque só isso brindará a você com reais vantagens. Só isso.

GÊMEOS: Daria para desconsiderar todas as coisas que as pessoas fizeram contra você, daria mesmo. Porém, parece que esse não seria o caso da atualidade, porque chegou a hora de dar o troco à altura de cada acontecimento.

CÂNCER: Agradar ou desagradar não é algo que agregue algo neste momento de sua vida, porque há questões que precisam acontecer, doa a quem doer e, neste caso, a alma premiada com a tomada das iniciativas para isso foi a sua.

LEÃO: Por mais que os olhos de sua mente enxerguem lá longe no futuro, no aqui e agora continuará havendo um montão de tarefas que precisarão ser atendidas, e que parecerão atrapalhar seus planos futuros. Sem agora, não há futuro.

VIRGEM: Investigue tudo que atiçar sua curiosidade, porque ela, por si mesma, não é confirmação de coisa alguma. A curiosidade há de ser considerada um primeiro passo apenas, só isso. O resto é o caminho das confirmações.

LIBRA: Apesar de os problemas terem se transformado coisa de rotina, mesmo assim não seria o caso de se acostumar com eles e imaginar que a vida seja isso mesmo. Não é! Esse estado atual de coisa é excepcional. É mesmo.

ESCORPIÃO: São tantas as coisas que poderiam ser feitas, mas tão escassos os recursos disponíveis para isso, que a alma fica perplexa e se sente incompetente. Neste caso, o problema não é você, mas o momento histórico do mundo.

SAGITÁRIO: Você quer o que você quer e ponto final, agora é somente uma questão de tempo e de oportunidade para você obter o que pretende. De resto, o caminho será cheio de adversidades e de favorecimentos, como sempre.

CAPRICÓRNIO: Mantenha o dinamismo, evite se acomodar na indolência, porque apesar de essa ter cara de legítima, na prática atrapalha todos seus planos, os quais precisam de muitos ajustes constantes para darem certo.

AQUÁRIO: Nem sempre é conversando que as pessoas se entendem, em muitos casos esse entendimento só advém depois de os exemplos práticos serem postos sobre a mesa de negociação. Senão, as conversas seriam puramente teóricas.

PEIXES: O esclarecimento é essencial, e para esse acontecer, você precisa ter contato com todos os medos que boicotam seu caminho. Num primeiro momento esse movimento provoca rejeição, mas no segundo momento será aceitação.