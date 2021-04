Horóscopo de quarta: A construção de relacionamentos

Data estelar: Lua quarto crescente em Leão.

Encarna em ti o que queres viver em qualquer relacionamento em que te engajares, porque teu exemplo servirá de referência para influenciar as pessoas com que te relacionas. Te lembra de uma realidade inevitável, o enamoramento que acontece no início de qualquer relacionamento será substituído pela acomodação dos interesses e pela necessidade de suprir as demandas do dia a dia, e é nesse processo de substituição que começa o verdadeiro trabalho a que todo ser humano deveria se dedicar, que é a própria construção do relacionamento e sua preservação numa dinâmica de reciprocidade e harmonia. Sim, relacionamento dá trabalho, não se constrói sozinho, precisa de atenção constante. Persiste, luta contra a inércia destrutiva do egoísmo, nada serás nem nada conquistarás sem antes te dedicares à construção de relacionamentos.

ÁRIES: Assegure o que considera seu, este é o momento mais propício possível para consolidar seus planos, desde que o resultado desses não seja apenas seu benefício em particular, mas também o das pessoas envolvidas.

TOURO: Tenha em mente o que você deseja e não poupe esforços para obter o que pretende, mas também mantenha o bom senso de aceitar que nem tudo pode ser conquistado na velocidade que o desejo propõe. Considere o tempo.

GÊMEOS: Este é um momento delicado, pelo tanto que você enxerga e o tão pouco que está ao seu alcance para impedir ou retificar o rumo dos acontecimentos. Neste momento, sua alma é uma testemunha nada silenciosa. É assim.

CÂNCER: Todos os conselhos que você recebe dessas pessoas que aparentam ser sensatas e bem resolvidas, todos são muito tentadores, mas, mesmo assim, sua alma resiste a seguir o caminho proposto. Vale a pena questionar.

LEÃO: Este é um momento muito importante da sua vida, por isso o tamanho da ansiedade envolvida, porque é muito o que está em jogo, não apenas do ponto de vista material, como também seu prestígio está sobre a mesa. Em frente.

VIRGEM: Em princípio, sua alma torce o nariz para as mudanças que se colocaram em marcha, mas com o tempo se adaptará a elas e perceberá que nada melhor poderia ter acontecido. Aposte nessa perspectiva, é muito realista.

LIBRA: Pessoas e problemas são sinônimos, porém, os problemas que as pessoas provocam são proporcionais às expectativas que você deposita nelas, dados os planos em marcha. Não se importe com isso, continue em frente.

ESCORPIÃO: Aproveitar o entusiasmo alheio no lugar de o questionar, essa é a melhor dica para este momento de sua vida. Procure deixar de lado o tormento interior de seus problemas e aproveitar o lado bom da vida que se manifesta.

SAGITÁRIO: O momento é muito trabalhoso e não há garantia de tudo dar certo, mas também, não há mais a opção de voltar atrás, agora é só seguir em frente e arcar com as consequências dos erros e aproveitar os acertos. Aí sim.

CAPRICÓRNIO: O preço a pagar pelo que você insiste em colocar em marcha não gira em torno de haver recompensa ou castigo, mas das consequências dos seus atos e, principalmente, da influência que seu exemplo exercerá nas pessoas.

AQUÁRIO: A inércia de suas convicções é tão poderosa que estende a tentação de imaginar que não haveria nada melhor para fazer, nem tampouco nenhuma razão maior e melhor para experimentar. É assim que o declínio começa.

PEIXES: Sem foco, você poderá até fazer inúmeras coisas, mas no final do dia sentirá sua alma desgastada e não colherá resultados consistentes. Com foco, você fará muito mais que o normal em muito menos tempo que o habitual.