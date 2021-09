Horóscopo de quarta: A liberdade é tua companheira constante do dia a dia

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

Se ao andar por uma trilha tu encontras uma pedra, a tomas nas tuas mãos e a lanças ao ar para adiante, encontrarás nesse ato uma alegoria da liberdade, porque nessa experiência terás sido livre para lançar a pedra, mas uma vez lançada, ela seguirá seu curso inevitável, tua liberdade não mais estará presente. A cada solitário instante de tua existência tu fazes escolhas, muitas delas pequenas e aparentemente banais, mas também algumas importantes, que envolvem muito significado e substância. A liberdade é tua companheira constante do teu dia a dia, tu, como qualquer ser humano, pela própria natureza do que é ser humano, tens à disposição uma margem de manobra na qual fazes tuas escolhas. Uma vez que as escolhas são feitas, os resultados seguem seu curso, e se queres mudar esse curso, precisarás fazer outras escolhas.

ÁRIES: Apesar de que sua alma ariana abomina que lhe façam cobranças, essas são necessárias e legítimas, porque você trata com pessoas, e elas têm vida própria e desejos. As cobranças produzem tensões, mas são fundamentais.

TOURO: Nesta parte do caminho não haverá atalhos nem facilidades disponíveis, pois, mais do que nunca todo resultado buscado dependerá de esforço e empenho de sua parte. Na prática, isso aumentará sua autoconfiança.

GÊMEOS: Depois de tantos meses de restrições provocadas pela pandemia, é natural que a alma pretenda se dispersar o mais rapidamente possível, só para sentir o gostinho da liberdade. Isso é legítimo, desde que feito com cuidado.

CÂNCER: Se os lugares em que você normalmente encontraria conforto e segurança parecem brindar com o contrário neste momento, não hesite, saia em busca de novos lugares, ou mude o cenário mexendo os móveis e a decoração.

LEÃO: Os bate-bocas não são agradáveis, mas pelo menos servem para conhecer melhor as pessoas, assim como também, sua alma ficar transparente, pelas fortes emoções que manifesta. Tudo às claras, isso é importante.

VIRGEM: Este é o momento em que você pode investir uma parte dos seus recursos para avançar nos projetos de vida. Talvez sinta certo receio para fazer isso, mas, pensando bem você chegará à conclusão dessa necessidade.

LIBRA: Nada tema, porque nas próximas semanas haverá um aumento das tensões, e isso servirá para você, sob pressão, tomar decisões que, de outra maneira, demoraria muito para amadurecer. Agora será tudo muito rápido.

ESCORPIÃO: Recuar nem sempre é sinal de fraqueza, em muitos casos esse movimento pode responder a uma estratégia, mediante a qual você não põe todas as cartas sobre a mesa, em nome de continuar mantendo o controle da situação.

SAGITÁRIO: Na teia de relacionamentos em que sua presença se insere e da qual faz parte, tensões circulam porque ficaram várias pontas soltas ao longo dos meses anteriores. Essas tensões são as chances de resolver. Em frente.

CAPRICÓRNIO: Dessa vez, valerá mais avançar de forma atrapalhada do que gastar tempo excessivo tentando evitar as trapalhadas e, no fim, fazer menos do que se poderia. Deixe o perfeccionismo de lado nesta parte do caminho.

AQUÁRIO: Aquilo que resistir a você se transformará no desafio que você terá de superar e conquistar. Qualquer sinal de recuo será exposto como uma fraqueza, e isso não será auspicioso para você nesta parte do caminho.

PEIXES: Os riscos são reais, porém, o medo aumenta a proporção desses ao ponto de parecerem o próprio apocalipse. Sem riscos não há evolução, e sem evolução, você não satisfaria seus anseios de melhoria de vida. É assim.