Horóscopo de quarta: resoluções e soluções

Data estelar: Vênus ingressa em Virgem; Lua cresce em Sagitário.

Hoje não precisas resolver tua vida inteira, mas, pelo menos, terás neste dia a oportunidade de resolver algum assunto em particular. Toda solução começa com uma resolução interior e, a seguir, a alma coloca a boa vontade em prática, agindo e intervindo nos acontecimentos na tentativa de desamarrar o que obstaculiza e, ao mesmo tempo, amarrar as pontas soltas que precisam ser vinculadas para que o cenário seja produtivo. Escolhe, então, algum assunto em particular, que não precisa ser enorme, porém, se tua necessidade assim o determinar, podes também te atrever a resolver algo que seja muito importante e complexo. Seja de uma forma ou de outra, o que importa é que tuas resoluções interiores não fiquem na abstração das ideações, mas que sejam postas em marcha através de atitudes práticas.

ÁRIES: Para decolar, é preciso mais esforço do que para voar. Este é o momento de decolagem, que requer enormes gastos e, principalmente, organização prévia para tudo ser consistente. Sem organização, apenas voo de galinha.

TOURO: É nas pequenas coisas que normalmente passam despercebidas, ou porque você as faz automaticamente, ou porque se acostumou a deixar nas mãos de terceiros; é nessas pequenas coisas que se escondem grandes tesouros.

GÊMEOS: Aborde as pessoas que você quer contatar, porém, cuide para observar as etiquetas e protocolos pertinentes, porque as abordar sem prévio aviso, muito provavelmente as afastaria. Uma etiqueta para cada pessoa.

C NCER: Neste momento, sua percepção fica muito aguçada em relação a tudo que está fora do lugar, e que precisa ser arrumado. Porém, é tanta coisa fora do lugar, que sua alma corre o risco de cansar antes mesmo de começar.

LEÃO: Para você conseguir fazer o que pretende, será necessário gastar bastante tempo colocando em ordem tudo que está ao seu alcance. Isso, no começo, parecerá perda de tempo, mas os resultados confirmarão sua importância.

VIRGEM: Um dia a paciência acaba e a alma se encontra tomada pela tentação de chutar o balde. Talvez não o faça, dados todos os interesses envolvidos, porém, a mera ideia de o fazer brinda com um alívio inimaginável.

LIBRA: A distração não é patológica, pois, há momentos em que, como agora, todos os ingredientes se mostram ao mesmo tempo, mas sem um fio de meada que os alinhave e integre. Como resultado, o tempo passa na distração.

ESCORPIÃO: Se você seguir a onda do mundo, o dinheiro se tornará objeto de preocupação, porém, ele pode ser tratado com leveza e alegria, o que vai ajudar muito a você se organizar e verificar o real alcance de sua força.

SAGITÁRIO: O que você quiser fazer, faça, porém, planeje e organize tudo antes de entrar em ação. Essa atitude seria uma novidade para você, porque sua alma, normalmente, faz primeiro e depois organiza o estrago. Dessa vez não.

CAPRICÓRNIO: Distinguir pressentimentos de fantasias não é algo fácil, mas neste momento se tornou muito valioso para você, porque sua alma é tomada de sensações estranhas, sem saber se são, ou não, reais. Discernimento.

AQUÁRIO: Em vez de esperar que as pessoas façam contato, tome a iniciativa e envie mensagens. Você constatará, através dessa prática, que elas estavam pensando em você, e que suas almas estão muito bem sintonizadas.

PEIXES: Este é um momento de concentrada atividade, portanto, não descanse, evite se deixar tomar pela sedutora preguiça, que não agregará nada de bom ao cenário. Iniciando a ação, você fará muito mais em menos tempo.