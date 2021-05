Horóscopo de quinta: Esta Lua Cheia é a mais importante do ano

Data estelar: Vênus e Netuno em quadratura; Lua Cheia fica Vazia das 14h36 até 23h24 HB

Como resultado de nossa incompetência de nos integrarmos às correntes de Vida que circulam pela Universo, experimentamos a intensidade dessa abundância como algo que nos irrita e ofende, e reagimos a isso com agressividade, e não raramente com violência também. Não sabemos nos preparar para viver o Universo em que nos movimentamos e somos, nosso movimento é criar um casulo que funcione separado e à margem do conjunto maior a que estamos integrados. Como resultado desse equívoco existencial, quando as correntes maiores de Vida se manifestam, como é o caso desta Lua Cheia, que é a mais importante do ano, não vivemos isso com o regozijo pertinente, mas como algo perturbador, que nos oprime e angustia. Evoluir é superar esse equívoco.

ÁRIES: Talvez esteja se perdendo algo precioso, talvez você esteja se livrando de algo que pesa, neste momento é impossível ter suficiente discernimento para saber. Só o tempo dirá, pois, este é o ponto sem retorno.

TOURO: As realizações seriam mais firmes e vigorosas se o mundo estivesse num estado mais harmonioso, mas do jeito que está, produz perturbações que se manifestam através das pessoas com que você trabalha e se relaciona.

GÊMEOS: Mesmo que os objetivos que fazem seu coração arder de vontade de os realizar pareçam distantes demais para serem verdadeiros, ainda assim continua valendo a pena apostar neles e se lançar ao futuro incerto.

CÂNCER: Nesta parte do caminho sua alma está só, porque apesar de haver inúmeras pessoas ao seu redor, isso não tira de suas costas o peso das decisões que precisa tomar, e que ninguém poderia ajudar. A solidão das decisões.

LEÃO: As pessoas atrapalham, mas são também as pessoas que podem ajudar você nas empreitadas em que se envolveu. Inferno e paraíso convivem lado a lado na construção e preservação dos necessários relacionamentos de sua vida.

VIRGEM: Há coisas acontecendo neste momento que só o tempo conseguirá decifrar, porque, por enquanto, não podem ser entendidas de imediato, por mais que sua mente raciocine e reflita. Outorgue tempo ao tempo, só assim.

LIBRA: Nada se realiza por si só, procure não fantasiar com a imagem de que o poder mental seria suficiente para fazer acontecer o que só com o uso das mãos, e com uma atitude de atrevimento, poderia ser realizado. Só assim.

ESCORPIÃO: O que você espera acontecer há de ser posto em marcha pela sua vontade. Por isso, o melhor a fazer é deixar de esperar e se atrever a tomar as atitudes pertinentes a cada caso, mesmo correndo o risco de errar.

SAGITÁRIO: Medir forças com as pessoas é um objetivo em si mesmo, que nada soluciona, porque, na verdade, nem sequer teria essa intenção. Se você quiser solucionar algo, então terá de driblar a tentação de medir forças.

CAPRICÓRNIO: Ainda que sua alma não se sinta disposta a entrar em ação, há coisas que requerem sua atenção e intervenção. É completamente possível encontrar um ponto de equilíbrio entre essas duas atitudes opostas.

AQUÁRIO: O efeito colateral da liberdade são os dilemas, porque se dúvidas e dilemas não houvesse, tampouco haveria margem para escolher diversos rumos. Aceite esse efeito colateral e se foque no que importa, a liberdade.

PEIXES: Enquanto não seja possível ter lucidez suficiente para discernir entre as fantasias e os sonhos, pelo menos não se atire aos objetivos como se não houvesse amanhã. As fantasias induzem a erros, que podem ser evitados.