Horóscopo de quinta: Progresso só chega com planejamento e ação

Data estelar: Marte e Netuno em oposição; Lua míngua em Câncer.

Primeiro te venderam a ideia de que o segredo da prosperidade reside em pensares com força teu progresso e aceitares receber o fluxo de riquezas que circula livremente pelo Universo afora e dentro. Depois, como pensaste forte e te submeteste ao segredo, mas nada demais nem de menos aconteceu, a não ser, talvez, uma forte dor de cabeça de tanto pensar, agora querem te vender um novo segredo, o de que precisas te livrar de tuas crenças limitantes antes de a prática do segredo dar certo. Te garanto que te livrarás das crenças limitantes e continuará sem acontecer nada demais nem de menos, a não ser, provavelmente, que te descobrirás num vazio sem eira nem beira. Se queres mesmo te vincular a uma onda de progresso, isso só acontecerá com planejamento, ordem e muita ação e experimentação. É assim que acontece.

ÁRIES: Chegou ao fim uma boa parte de sua vida e, ao mesmo tempo, está iniciando outra enorme parte. Cabe a sua alma decidir no que vai se focar mais, se naquilo que está terminando ou se nisso que está começando.

TOURO: Evite negociar com seu futuro, imaginando que se você diminui suas expectativas, isso criaria menos frustrações. É mais valioso se frustrar por apostar alto do que se acomodar em picuinhas que nada têm a ver com você.

GÊMEOS: Tenha em mente seus interesses e os faça valer na mesa de negociação. Certa dose de egoísmo é fundamental para continuar construindo o próprio destino, mesmo que isso seja criticado por todas as pessoas.

CÂNCER: Fazer planos maravilhosos, isso é muito bom, porque excita a alma e faz com que o divino entusiasmo circule livre através de suas ações. Este é o momento de permitir que a imaginação voe longe e livre. Em frente.

LEÃO: Mantenha a cabeça no devido lugar, evitando exagerar na nota, imaginando ganhos exorbitantes. Esses, eventualmente, podem acontecer, mas antes de chegar lá há todo um caminho cheio de detalhes que hão de ser atendidos.

VIRGEM: Relacionamentos requerem ajustes constantes para continuar desenvolvendo um campo fértil de progresso para as pessoas envolvidas. Sem os ajustes haveria comodismo e indolência, muito desgaste para essas pessoas.

LIBRA: Evite se preocupar exageradamente, porque toda essa estranheza que você experimenta nesta parte do caminho não é uma profecia de que algo dará muito errado. A estranheza é porque o cenário é estranho mesmo, desconhecido.

ESCORPIÃO: Liberdade é algo que todo mundo quer, mas quando tem, ou quando testemunha outras pessoas a experimentando, não parece haver certeza de que seja algo bom. A experiência da liberdade é a mais difícil de todas.

SAGITÁRIO: Você não terá como saber antecipadamente se suas escolhas são as mais acertadas possíveis. Você terá de apostar, arriscar e ver os resultados. Esse é o desafio da atualidade para seu espírito jogador. Em frente.

CAPRICÓRNIO: Não importa o quão complicado sua alma ache enfrentar as questões delicadas de relacionamento, porque esta é uma hora tão propícia para isso, que seria uma pena não a aproveitar. Caminho difícil, porém, auspicioso.

AQUÁRIO: É nos detalhes que se mostra o cuidado necessário para garantir que o grande caminho imaginado seja algo real, e não apenas um exercício fútil de imaginação. Imaginar é muito bom, mas fazer é muito melhor ainda.

PEIXES: É muito importante que você valorize as projeções que sua alma faz em relação ao futuro, porque mesmo que essas pareçam impossíveis de realizar, no mínimo servem para dar um gás à sua vida atual. Sua alma quer muito.