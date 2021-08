Horóscopo de segunda: Aprende a pensar bem

Data estelar: Vênus e Urano em trígono; Lua míngua em Gêmeos.

Apesar de pensar o tempo inteiro, muito provavelmente ainda não te deste ao trabalho de aprender a pensar direito e, por isso, tua própria inteligência se volta contra ti, te enredando em hipóteses muito bem elaboradas, mas sem fundamento real. Pensar bem requer investigação imparcial das hipóteses, e a verificação contínua com os fatos que só a percepção e a experiência oferecem. Enquanto esse trabalho continuar te dando preguiça, sinto informar, tua alma continuará, também, acreditando em conspirações inexistentes. Sem ir mais longe, se houvesse uma conspiração global para modificar geneticamente a humanidade com as vacinas, graças ao comportamento fofoqueiro, alguns dos conspiradores já teriam vendido a história aos meios de comunicação. E isso não aconteceu, porque não há conspiração nenhuma em andamento.

ÁRIES: Os avanços parecem pequenos, porém, são consistentes, e é isso que importa. Não há como garantir resultados grandiosos de forma imediata, mas continuar apostando em perspectivas a médio e longo prazo. Aí sim.

TOURO: Outros ritmos diferentes dos conhecidos começam a se manifestar, e isso mexe com sua zona de conforto, que é legítima, conquanto você não finja que as mudanças pelas que o mundo atravessa não tenham nada a ver com você.

GÊMEOS: Qualquer tipo de avanço se dará como resultado da medida de atrevimento com que você agir. Ficar dentro de parâmetros seguros demais significaria estacionar, porque neste momento o avanço depende de ousadia.

CÂNCER: Guarde silêncio e continue observando com atenção o curso dos acontecimentos e, principalmente, como as pessoas reagem a esses. Neste momento, é o melhor que sua alma pode fazer, evitando tomar iniciativas precipitadas.

LEÃO: A complicação básica de todo relacionamento consiste em que as pessoas têm muito mais em comum do que de diferente, porém, mesmo assim elas pretendem ser valorizadas pelo que lhes seja peculiar, e não pelo que é comum.

VIRGEM: Evite se repetir indefinidamente, porque isso faz com que sua alma se sinta diminuída diante dos desafios da vida. Aquilo que deu certo outrora não garante que, se repetido, dará os mesmos resultados. Criatividade.

LIBRA: No mínimo, muitas coisas novas você terá aprendido como resultado de tudo que anda acontecendo por aí. Porém, há mais, há muito mais esperando por você desvendar os enigmas que se apresentam a você. Crescimento.

ESCORPIÃO: As expressões emocionais são importantes, porque aliviam a alma. Porém, seu alívio não há de significar o constrangimento alheio, porque isso não seria legítimo. O alívio emocional há de trazer paz aos relacionamentos.

SAGITÁRIO: Este é um momento em que sua alma pode obter concórdia e se entender com as pessoas que servem de referência. Isso é muito valioso e seria bom você aproveitar ao máximo, para lapidar arestas e criar harmonia.

CAPRICÓRNIO: Aquilo que de bom e de melhor sua alma pretende conquistar não há de ser deixado ao sabor da sorte, mas feito através de persistência e de investimentos. Tudo envolve riscos, mas é assim mesmo o espírito do jogo.

AQUÁRIO: As iniciativas que você quer e pode tomar de imediato, muito provavelmente não agradarão, porque parecerão disparatadas demais. Porém, sua alma enxerga motivo e razão para agir do jeito dela. Em frente.

PEIXES: Colocar ordem em tudo nunca será perda de tempo, porque, mesmo que pareça isso, já que não se sai do lugar, ainda assim a organização promoveria clareza e amplitude, e prepararia você para a ação produtiva começar.