Horóscopo de segunda: Nossa humanidade é cheia de convicções distorcidas

Data estelar: Lua quase Cheia é Vazia das 9h41 até 13h19 HB, quando ingressa em Escorpião.

Se nossa humanidade fosse um canal transparente que permitisse a glória da Vida de todas as vidas se manifestar plena e maravilhosa através dela, então este seria um momento de regozijo. Porém, nossa humanidade é cheia de convicções distorcidas a respeito de sua função durante a existência, na maior parte do tempo nem se esforçando para ampliar seu entendimento. Como resultado, a Vida de todas as vidas encontra em nosso reino um obstáculo, e não um canal de expressão. A resistência que nossos equívocos e limitações produzem são experimentadas por nós como angústia, desorientação, medo e ansiedade. E a proximidade da Lua Cheia combinada com o período Vazio exacerba essa situação. Vai passar, mas indica o tanto de trabalho que temos de fazer em nós mesmos.

ÁRIES: Tudo que for verdadeiramente seu, ninguém poderá tirar de você. Mas, evidentemente, haverá tentativas nesse sentido, e você terá de agir com vigor e firmeza, tanto quanto com rapidez, para esses movimentos não prosperarem.

TOURO: Para você desfrutar do melhor lado possível de todos os relacionamentos, você precisa se dispor a fazer ajustes, lapidações e retificações o tempo inteiro. Não se iluda pensando que relacionamentos são fáceis.

GÊMEOS: A sabedoria é uma questão de economia de gestos e atitudes. Procure tratar com sabedoria todos esses assuntos que você não consegue dominar, porque não dependem de sua força de vontade para ser modificados.

CÂNCER: Muitos contatos importantes podem ser feitos neste momento, e cada um desses traz consigo potencialidades que poderão ser exploradas no futuro. Apesar das restrições da pandemia, encontre uma forma de socializar.

LEÃO: Diante de tudo que acontece e, principalmente, diante das responsabilidades que você assumiu, é natural que sua alma sinta medo. Porém, o medo que você sente não há de ser convertido numa profecia. Isso não.

VIRGEM: Esse montão de ideias maravilhosas que circula pela sua alma há de ser anotado, porque senão passará e não deixará rastros, a não ser uma sensação de ter tido uma oportunidade em mãos e essa ter sumido da consciência.

LIBRA: Entre ganhar e perder, a alma sempre prefere ganhar. Porém, isso vai depender do ponto de vista, porque, por exemplo, algumas pessoas que transitam pela sua vida seria melhor perder do que deixar que se aproximem.

ESCORPIÃO: As cobranças e ajustes de conta estão na ordem do dia Procure fazer com que esta situação não seja apenas um momento de discórdia e distanciamento, mas aproveite o momento para deixar sua posição clara a todos.

SAGITÁRIO: Se toda vez que sua alma sentir medo, isso deveria ser tomado como uma derrota à vista, então a história de sua vida seria uma derrota só, e não é assim. O medo tem muitas causas, você precisa usar o discernimento.

CAPRICÓRNIO: Entre fazer o que você quer e o que precisa ser feito há uma distância enorme neste momento de sua vida. Porém, sua alma há de construir uma ponte entre esses dois opostos aparentemente irreconciliáveis.

AQUÁRIO: Assegure tudo que você considerar seu, para não ter de passar pela experiência de ver seu território invadido e sua intimidade exposta. Cuide do seu território como um espaço sagrado, onde só você tem acesso. É assim.

PEIXES: A mente humana desconhece princípios morais, oscila entre o inferno e o céu sem pudor nem temor, se aventurando por terrenos onde, na prática, você nunca se atreveria a andar. Use sua mente, sua mente é livre.