Horóscopo de sexta: Cuida bem do teu ego

Data estelar: Marte ingressa em Leão; Lua ainda Nova em Câncer.

Há uma dose salutar de egoísmo de que não deves abrir mão, porque se vincula à busca de independência e autonomia, porém, se esse sentido legítimo começar a ser corrompido pela negligência com que tratas as pessoas com que te relacionas, então estás com um problema enorme em tuas mãos, e não há alternativa, a não ser o solucionar, mesmo que isso te leve a vida toda e consuma todos teus recursos. E isso não é tão difícil, tu apenas precisas ressignificar teu egoísmo, incluindo em teus interesses e valores teus relacionamentos também. Não te lances a epopeias impossíveis, como a superação absoluta do Ego, porque isso te frustrará tanto que, em algum momento, te tornarás ainda mais egoísta, do tipo predador. Não há como fazer o processo de individuação sem o Ego, portanto, trata-o bem e, também, trata bem os Egos alheios.

ÁRIES: Dar o primeiro passo é a parte mais difícil do processo, porque depois disso as coisas passam a adquirir uma dinâmica própria, que não precisa mais de sua presença para ser preservada. Dar o primeiro passo, eis a questão.

TOURO: Quando você perceber que os lugares em que normalmente você obtém sossego e conforto não fornecem essas condições, não hesite, inicie um movimento dinâmico para fazer as devidas retificações nesses ambientes. Retificações.

GÊMEOS: Os atritos não acontecem porque algo errado esteja acontecendo, mas porque há muita energia nervosa circulando e nem sempre as pessoas a acolhem e canalizam em ação produtiva, como deveria ser. Então vêm os atritos.

CÂNCER: Invista seus recursos naquilo que você quiser adquirir e que estiver dentro do seu alcance. Procure não dar um passo maior do que a perna neste momento, porque a tentação existe, mas as condições não são propícias.

LEÃO: A entrada de Marte no seu signo indica semanas de tensão pela frente, as quais podem ser acalmadas com muito trabalho de sua parte. Se envolva nos seus afazeres como se não houvesse nada mais importante do que isso.

VIRGEM: Prolongue suas reflexões antes de tomar qualquer iniciativa, isso evitará que você enfie os pés pelas mãos, porque neste momento as boas oportunidades se encontram misturadas às outras, produto de fantasias.

LIBRA: As desavenças e discórdias não significam, necessariamente, que tudo esteja dando errado no ambiente social Neste caso, esse estado de coisas significa que há muito a ser criado, e poucas condições para isso.

ESCORPIÃO: Agora você deve comandar tudo e todos para que sigam suas determinações. Para isso ser eficiente, as semanas passadas terão de ter servido a esse propósito, com você amaciando as diferenças e ressaltando a união.

SAGITÁRIO: Elevar o tom da voz não garante que suas palavras sejam escutadas com atenção. Pelo contrário, ao elevar a voz as pessoas começam a resistir e se inclinam a brigar, em vez de escutar. É tudo uma questão de estratégia.

CAPRICÓRNIO: Neste momento, é mais difícil você obter o que pretende, mas não impossível, tudo dependerá do nível de risco que sua alma quer assumir. Nada é garantido, nem a vitória nem tampouco a derrota. É tudo uma aposta.

AQUÁRIO: As discórdias são importantes, porque determinam fronteiras, limites e, principalmente, as diferenças que, com boa vontade, poderão se transformar em conexões firmes. Mas, se houver má vontade, aí é briga mesmo.

PEIXES: Considere este momento ser o início de uma longa jornada e, por isso, é imprescindível que você se muna dos recursos necessários para que essa seja bela, apetitosa e cheia de substanciosas experiências. Em frente.