Horóscopo de sexta: Pare de construir relacionamento defeituosos

Data estelar: Mercúrio e Urano em trígono; Lua cresce em Aquário

Se desprezas a perfeição, porque partes do princípio de que essa não seja disponível a nossa humanidade, sem o perceber acabarás te aproximando de pessoas, e as amando, pelos seus defeitos, e não pelas virtudes, porque como as virtudes são manifestações da perfeição, tu desconfiarás que essas sejam temporárias ou fingidas, já que não acreditas que a perfeição seja disponível a nossa humanidade. A honestidade, veracidade, compaixão, solidariedade, altruísmo, a lista de virtudes é muito longa, mas se tu continuas batendo na tecla de que todo ser humano é imperfeito, então continuarás construindo relacionamentos sobre os defeitos, porque a perfeição te incomoda, fere teus princípios. Nós, os seres humanos, somos experiências cósmicas completas, não falta nada, e é essa a nossa complexidade.

ÁRIES: A coordenação de todas as pessoas envolvidas é o desafio da atualidade mas, felizmente, o céu anda dando uma mãozinha muito generosa para isso acontecer da melhor maneira possível, com o mínimo de atritos e discórdia.

TOURO: Faça tudo envolvendo seu coração, colocando seus propósitos em marcha, se atrevendo a ir além dos temores que parecem indicar que tudo está indo por água abaixo, mas que, a realidade se encarrega de contrariar.

GÊMEOS: Quanto mais ampla e inclusiva seja sua visão dos acontecimentos, menos discórdias acontecerão, porque essas sempre se baseiam em entendimentos limitados e, com certeza, egoístas. Amplitude de visão é tudo.

CÂNCER: Pense muito bem no que você quer, imagine com luxo de detalhes o cenário em que isso há de acontecer e, a seguir, acorde do estado de torpor da imaginação e se dedique a fazer o necessário para chegar lá. É assim.

LEÃO: Agora é um ótimo momento para você fazer propostas, do tipo daquelas que em outros tempos seriam rejeitadas sumariamente. Agora você terá mais chances de aceitação, além de uma boa margem para negociação. Em frente.

VIRGEM: Seja você, apenas isso, e se você ainda não tem certeza de quem você é, então a oportunidade disponível é aproveitar o tempo de hoje para reconhecer com mais clareza suas peculiaridades. Faça isso com honestidade.

LIBRA: Aquilo que você começar hoje com a alma cheia de boa vontade e atrevimento, obterá bons resultados em pouco tempo. Porém, é imprescindível esse ânimo elevado, para não se confundir com os acontecimentos.

ESCORPIÃO: Bons momentos com as pessoas que lhe são familiares, não apenas por serem vinculadas a você por laços de sangue, mas também as que, de tanto conviver, se transformam em seres muito próximos, muito íntimos.

SAGITÁRIO: Muitas coisas acontecendo, muitas que produzem bons sentimentos, o reconhecimento de que, apesar de tudo a vida continua sendo maravilhosa e magnífica. Isso vale mais do que qualquer tesouro. Aí sim.

CAPRICÓRNIO: Para sua alma se sentir segura, é necessário ter certeza de que o fluxo de recursos continuará fluindo de maneira ininterrupta. Hoje é um bom dia para fazer manobras que garantam essa dinâmica. Em frente.

AQUÁRIO: Tomar iniciativas não é suficiente, é preciso que essas tenham fundamento nas resoluções interiores que você andou nutrindo nos últimos tempos. Você encontrará margem de manobra generosa para fazer tudo dar certo.

PEIXES: Apesar das profecias nefastas com que sua alma se refestela na intimidade, tudo continua procedendo da melhor maneira possível, dentro de margens bastante definidas, considerando a insanidade do mundo em que você existe.