Horóscopo de sexta: Precisamos aprender a viver em liberdade

Data estelar: Sol e Urano em quadratura; Lua míngua em Câncer.

Aqueles que estiverem com saudades do mundo como era antes estão com curta memória, porque antes sofríamos calados os abusos do sistema educacional, já que não tínhamos alternativa. Até não muito tempo atrás, o que na época era considerado boa educação, hoje em dia se chama de assédio moral, porque era isso mesmo. E isso significa que, em muitas partes do mundo, neste instante, continua acontecendo o mesmo. Porém, temos alternativas, porque, apesar dos exageros e distorções, as redes sociais dão voz aos oprimidos, que podem se unir contra os opressores. Não é de admirar o estado caótico dos relacionamentos sociais, porque o antes não existe mais, nem tampouco o depois se consolidou, para podermos viver uma época de estabilidade social. Mas, pela primeira vez na história, se desenha o real destino humano, viver em liberdade.

ÁRIES: Para que os assuntos que lhe interessam possam ser concluídos da melhor maneira possível, você terá de aceitar que as coisas funcionem de acordo ao possível, e não ao que você desejava. Assim, haverá lugar para tudo.

TOURO: Enquanto você domina a situação, tudo procede com calma e segurança. Porém, não dá para sustentar essa atitude o tempo inteiro, já que há mais pessoas envolvidas nesta parte do caminho. Aceite os tumultos.

GÊMEOS: Para você ter a medida de segurança que deixaria sua alma confiante de que tudo daria certo, seria necessário você poder agir com total independência e autonomia, o que, neste momento, não seria possível.

CÂNCER: Nunca dará para saber antecipadamente se a atitude escolhida para colocar em marcha seria a melhor. É preciso arriscar, mas há momentos em que a alma não se sente com essa bola toda. Aí é melhor recuar.

LEÃO: Agora é um momento desses, em que sua alma sente o peso do mundo sobre as costas, e imagina que, dessa vez, não conseguirá superar os obstáculos. Você sabe, por própria experiência, que essa afirmação é dramática.

VIRGEM: A política é o comportamento que qualquer pessoa civilizada há de manifestar quando precisar integrar as divergências das pessoas envolvidas em qualquer tipo de projeto. Este é seu momento de política. Em frente.

LIBRA: Tenha em mente que tudo se manifesta ciclicamente e que, por isso, nada de errado que esteja acontecendo veio para se instalar para sempre. Passará, como já passaram tantas outras coisas desinteressantes no passado.

ESCORPIÃO: Exigir definições sobre qualquer coisa neste momento significaria se submeter a algum tipo de frustração no futuro, porque do jeito que o mundo anda, as idas e vindas de tudo são inevitáveis. Encare.

SAGITÁRIO: O que foi combinado recentemente precisaria ser revisto, porque as coisas andam mudando com uma velocidade impressionantes, e pessoa alguma consegue sustentar por muito tempo as coisas como são combinadas.

CAPRICÓRNIO: O fator humano será sempre imprevisível. Por isso, tudo que você combinar, se for muito importante, precisará ser monitorado de perto, para perceber em que momento as coisas começam a mudar de rumo. Aí sim.

AQUÁRIO: Fazer escolhas quando não há muitas opções já é difícil, muito mais difícil ainda é ter de fazer isso com excesso de alternativas. Agora é quando sua alma precisa ter muito discernimento e lucidez para escolher.

PEIXES: Está tudo muito louco, mas isso não é algo que afete particularmente a você, o mundo está de ponta-cabeça e, por isso, quase todas as pessoas com que você precisa tratar são afetadas por essa condição.