Horóscopo de terça: a substância que cura pode te destruir

Data estelar: Mercúrio ingressa em Leão; Lua míngua em Peixes.

A substância que cura é a mesma que pode te destruir, a palavra grega "pharmakon" designa tanto a medicina quanto o veneno, e este conceito se aplica a quase todas as dinâmicas que constituem a psicologia humana. Por exemplo, o ato de dominar e controlar é tanto um comportamento necessário e saudável, quanto também uma patologia tóxica, produtora de enormes males sociais. Todos nós precisamos de domínio, porque, sem ir mais longe, sem esse nos seria impossível andar erguidos e com mínima graça por aí. Porém, se o ato de dominar se torna uma obsessão, então oprimiremos a todas as pessoas com que nos relacionamos. Como, então, se encontra o equilíbrio imprescindível para que a única dinâmica seja benéfica e saudável? É na consciência que escolhe o rumo de qualquer coisa e sua aplicação prática. Aí está a solução e o problema.

ÁRIES: Começa uma temporada mais divertida, porque movimentada, dinâmica e cheia de surpresas agradáveis. Isso é, com certeza, resultado dos esforços anteriores e de uma série de circunstâncias que ajudou a clarear o panorama.

TOURO: A comunicação precisa ser clara, para ser eficiente, porém, nunca haverá garantia de as pessoas entenderem exatamente aquilo que você pretende comunicar. Por isso, o melhor é fazer ajustes constantes, o tempo inteiro.

GÊMEOS: Há tanto a conversar que, talvez, você tenha de passar o dia trocando mensagens e acertando ponteiros e, no fim do dia, lhe pareça que perdeu tempo. Comunicação fluida nunca será perda de tempo, é organização.

CÂNCER: Os recursos que você realmente precisa para dar continuidade aos seus planos não são tão grandes quanto o imaginado, porque em vez de você realizar tudo de uma tacada só, as coisas podem ser feitas em etapas.

LEÃO: Aos poucos, você recupera terreno e pode se expressar com transparência, sem medo de que suas palavras sejam mal interpretadas. De todo modo, é aos poucos que isso acontece, por isso, mantenha cautela ainda.

VIRGEM: Há assuntos que precisam continuar sendo ocultos da maioria das pessoas, porque elas não teriam a sensibilidade necessária para os abordar e devolver alguma opinião que realmente valha a pena. Mantenha o segredo.

LIBRA: O grau de imprevisibilidade envolvido nos relacionamentos humanos é um fator a se ter em mente, especialmente nesta parte do caminho, em que sua alma precisa de colaboração, ciente de que essa não pode ser forçada.

ESCORPIÃO: Tudo pode ser feito no melhor estilo caótico, sem ordem alguma, mas também as coisas podem ser realizadas seguindo um plano ordenado. Este é o momento de você fazer essa escolha. Não há melhor ou pior.

SAGITÁRIO: Dramas, sempre haverá algum acontecendo por aí. Depende de você lhes prestar atenção e dar destaque ou, simplesmente, seguir em frente com sua vida, se focando no que realmente interessar. É tudo uma escolha.

CAPRICÓRNIO: Você terá a oportunidade de verificar de imediato o impacto que suas palavras provocam nas pessoas e, se tudo der certo, conseguirá fazer os ajustes necessários para minimizar essa situação. Considere tudo com carinho.

AQUÁRIO: Alguns conflitos precisam ser desenvolvidos, com o cuidado de não se transformarem em brigas, porque, enquanto os conflitos ajudam a encontrar saídas criativas, as brigas empatam a vida num lamaçal de argumentações.

PEIXES: Os detalhes que precisam ser administrados são infinitos; quando você pensa ter dado conta de uns, eis que se multiplicam ainda mais. Não importa, apesar de ser tudo muito trabalhoso, é assim que o progresso se desenvolve.