Horóscopo de terça: Nunca reprima a força dos desejos

Data estelar: Marte e Urano em sextil; Lua Nova em Touro.

A vida dos desejos é como um calabouço cuja porta está aberta para nos libertarmos, mas não o fazemos porque sempre nos convencemos que, dessa vez, acertamos no desejo e, assim, continuamos dentro do calabouço, imaginando que não há nada além desse. Enquanto isso, a porta continua aberta, desejável e disponível. Nunca reprimas a força dos desejos, porque esses te despedaçarão como as Fúrias fizeram a Orfeu, o qual nem teve o consolo da morte para descansar, mas ficou apenas uma cabeça falante, sem domínio sobre o próprio corpo. Não se trata de reprimir essas forças implacáveis, mas de assumir o poder de decidir a que destino orientar os desejos. Tu podes sintonizar teus desejos com o suprimento das necessidades, ou tu podes os transformar em caprichos. Entre um e outro destino há um cardápio variado de possibilidades.

ÁRIES: A sensação de segurança há de ser compartilhada com as pessoas que estão dentro de seu círculo de influência, porque este é um sentimento valioso, dadas as circunstâncias do mundo atual. Compartilhar é multiplicar.

TOURO: Você ficou com várias decisões em suas mãos e elas ardem como batatas quentes, porém, você não precisa se livrar delas com rapidez, mas as aceitar e manter sua mente aberta para mudar de rumo a qualquer momento.

GÊMEOS: O silêncio é mais valioso do que a necessidade de você se explicar. No futuro próximo, você encontrará a oportunidade de expor seus argumentos mas, por enquanto, seria melhor você preferir o silêncio. Melhor.

CÂNCER: Para que as pessoas necessárias a este momento de sua vida se entendam entre si e se unam em torno do mesmo objetivo, você terá de se converter no ponto de apoio para essa dinâmica. Aguente o tranco, você congrega.

LEÃO: Dessa vez, você precisará se atrever a fazer o que tem em mente, apesar de não receber apoio de ninguém. Será com os resultados desse movimento que você demonstrará seu ponto. Até lá, se prepare para o frio na barriga.

VIRGEM: Celebre a ampliação das perspectivas desintegrando todo traço de ansiedade em relação ao futuro. Não importa o grau de dificuldade que você experimente agora, conversar com um futuro melhor é muito valioso. Em frente.

LIBRA: Há muita coisa a fazer, apesar de parecer que está tudo indo para o brejo. Na verdade, a margem de manobra que você tem neste momento não é ampla nem estreita, é determinada pela natureza dos relacionamentos em questão.

ESCORPIÃO: Apesar de que a onda é o autoconhecimento, você também precisa conhecer as pessoas com que se relaciona. Essa é a verdadeira aventura, conhecer o outro, porque o processo de autoconhecimento nunca tem um fim real.

SAGITÁRIO: Não raramente, você se encrenca por pura precipitação, porque se pensasse um pouco melhor antes de tomar várias de suas atitudes, muitas complicações poderiam ser evitadas. Isso não é crítica, apenas constatação.

CAPRICÓRNIO: Aproxime-se àquelas pessoas que interessam a você, porque este é um momento de reciprocidade, em que você pode colher resultados imediatos, já que o interesse é mutuo. É raro isso acontecer, por isso, aproveite.

AQUÁRIO: Este momento encerra inúmeras potencialidades, que sua alma percebe sem, no entanto, saber como fazer para as aproveitar. Isso não é essencial agora, mas que você saboreie a sensação de ter encontrado um tesouro.

PEIXES: Nunca se esqueça, principalmente nos momentos de desespero, de que a vida será sempre mais criativa do que todas as expectativas sombrias que você fizer dela. É hora de se entregar com alegria ao mistério da vida.