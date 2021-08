Horóscopo de terça: Toda discórdia é passional

Data estelar: Mercúrio e Urano em quadratura; Lua míngua em Gêmeos.

É proverbial que sobre gostos e cores não deveria haver discussão, porque cada pessoa tem direito a ter sua própria opinião, não havendo necessidade de consenso. Parece que teremos de agregar as vacinas também a essa lista, porque não apenas não haverá consenso sobre o tema como, além disso, anda se tornando o novo ponto de discórdia que divide as pessoas em margens opostas, defendidas passionalmente, mas sempre com ar de racionalidade. Estar com a razão é a atitude mais irracional de todas, mesmo sendo isso um paradoxo, mas é o que acontece. Uns dizem que a vacina é um experimento genético sinistro, outros dizem que é a salvação do reino humano, e todos arvoram argumentos brilhantes para defender sua posição e ter razão. Toda discórdia, porém, é passional, não tem nada de racional.

ÁRIES: Muitas conversas precisarão acontecer ainda antes de se chegar a um acordo que seja interessante para todas as partes envolvidas. Por isso, evite a precipitação, aceite as demoras que acontecerem, elas vêm por bem.

TOURO: Para tudo continuar sendo benéfico e aprazível, você não pode se acomodar em sua zona de conforto, pretendendo que as mudanças do mundo passem longe de sua casa. É importante fazer o necessário para se adaptar a outro ritmo.

GÊMEOS: Sem tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, você nunca saberá se iria dar certo ou não o que sua alma tem em mente. Procure arriscar, porque mesmo que tudo seja diferente do esperado, pelo menos avançará.

CÂNCER: O único que você deve evitar agora é tomar decisões precipitadas, que pareceriam razoáveis à primeira vista, mas que trariam resultados mais complicados daqueles que, supostamente, deveriam solucionar. Muita observação.

LEÃO: Relacionamentos humanos são dimensões complexas porque, apesar de haver muito mais em comum do que de diferente entre as pessoas, mesmo assim todo mundo pretende ser considerado pelas suas peculiaridades. Aí complica.

VIRGEM: Repetir a mesma rotina brinda com certo gosto de segurança, porém, se você quiser progredir, ampliando suas perspectivas e ganhos, então precisará se reinventar. A criatividade tumultua, mas ela é o remédio.

LIBRA: O crescimento não se dará como resultado de golpe de sorte, mas na mesma medida em que você se atrever a colocar em prática as ideias que querem se manifestar através de sua presença, e que precisam de mãos e pernas.

ESCORPIÃO: Escolha as pistas que sua alma seguirá na tentativa de desvendar algum mistério, porém, tenha em mente, também, que não há nada tão grave ou importante em andamento. As suspeitas fazem com que tudo seja importante.

SAGITÁRIO: A harmonia nos relacionamentos não há de ser deixada ao sabor da sorte, mas cultivada com persistência através de gestos que deixem clara sua posição, interessada em fazer com que tudo seja bom para todo mundo.

CAPRICÓRNIO: O espírito do jogo requer disposição para a aventura, porque não se pode pretender progresso algum que não envolva riscos, alguns desses tão grandes que, de repente, pareça a você perder o controle de tudo.

AQUÁRIO: A verdade não é democrática, isto é, não é necessário que a maioria concorde em torno de certas razões para essas serem validadas. A verdade pode, inclusive, ser antipática à maioria das pessoas, mas ser a verdade.

PEIXES: Tudo parece patinar e não sair do lugar, mas você precisa continuar se preparando para o momento em que a atividade produtiva se instalar. Faça isso colocando ordem em todos os detalhes da sua vida cotidiana.