Horóscopo do dia (16/10): confira a previsão para este sábado

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

A vida é mistério, ninguém a conhece em sua totalidade para navegar em suas ondas com absoluta destreza. A vida é mistério e, por isso, tu precisas fazer amizade com tua ignorância a respeito dela e, também, com a angústia decorrente da certeza inefável de que não estás no controle de absolutamente nada. A vida é mistério e, diante dessa constatação, tu podes negar a verdade e te defender dela restringindo teu mundo aos limites de teu conhecimento, rejeitando sumariamente tudo que estiver fora do teu alcance, ou também tu podes, diante da verdade que é tua ignorância a respeito da vida, empreender caminhos mediante os quais irás, paulatinamente, te munindo de novos recursos para a decifrar. A vida é mistério, mas que se abre a quem a tenta decifrar, e castiga a quem a tentar violentar.

ÁRIES: Tudo é possível, desde que seja considerado o caminho que conduza até a realização, porque de outra forma você iria continuar caindo no conto das ilusões, sempre maravilhosas, mas sem capacidade de ser postas em prática.

TOURO: Valorize as pessoas, porque mesmo que haja momentos em que você gostaria de dispensar todo mundo, pelas complicações produzidas, ainda assim você vai precisar de pessoas para tudo que quiser realizar. Realismo.

GÊMEOS: Facilidades e dificuldades, tudo se mistura neste momento. Você decidirá, no íntimo de seu coração, a quais dessas condições prestar mais atenção, e isso fará a diferença entre ser protagonista ou uma vítima.

CÂNCER: Faça com que as maledicências encontrem em você um muro de contenção. Você não pode evitar que as pessoas pretendam depositar as fofocas em sua mente, mas está dentro do seu alcance o que fazer com essas.

LEÃO: As coisas boas e as nem tanto assim se misturam nesta parte do caminho, e sua alma precisa de discernimento para não cair no conto da ansiedade, essa falsa profetiza que fica soprando mentiras no seu ouvido. Nada disso.

VIRGEM: O estado emocional das pessoas com que você se relaciona afeta muito seu humor neste momento. Por isso, se quiser preservar um bom ânimo, tome distância das pessoas que visivelmente se encontrem perturbadas.

LIBRA: Se as coisas não funcionam do jeito que você espera, é porque requerem sua atenção, e não seu mau humor. Cuide para preservar o bom humor acima de qualquer outra necessidade que, por ventura ou desventura, surgir.

ESCORPIÃO: Passar bons momentos não requer grandes manobras, há muito ao seu alcance que brindaria com regozijo seguro. Porém, se você insistir em buscar longe o que é próximo, siga em frente por sua própria conta e risco.

SAGITÁRIO: Este é um momento em que a alma, cansada, exausta de todos os perrengues com que precisa lidar, necessita experimentar um pouco mais de conforto do que o habitual. Procure os lugares e pessoas certas para isso.

CAPRICÓRNIO: As palavras podem brindar com conforto, mas também podem ser letais, acabando com as pessoas que as ouvem e às quais são endereçadas. Palavras não são meros ventos modulados, são armas importantes.

AQUÁRIO: Seu conforto há de ser preservado e defendido de todas essas pessoas que o querem invadir, sem lhe dar nada em troca, muito pelo contrário. Conforto não é algo leviano, é uma necessidade básica de toda alma.

PEIXES: Não importa que o mundo lá fora esteja caindo de podre, o que importa é sua condição interior para enfrentar quaisquer perrengues, sejam esses antigos ou novos, porque se renovam constantemente. O que importa é você.