Horto Florestal deverá ser oficializado como bairro de Salvador  

Horto Florestal (divulgação)

O Horto Florestal deverá ser oficializado, nos próximos dias, como bairro de Salvador, após interferência do vereador Duda Sanches (DEM) junto à Prefeitura. Ele esteve reunido, recentemente, com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo, Sérgio Guanabara, para fazer a solicitação. Durante o encontro, Sanches pediu que seja regulamentando um projeto, de autoria do ex-vereador e atual deputado estadual Tiago Correia (PSDB), já aprovado pela Câmara Municipal, em 2017.

Guanabara confirmou que a regulamentação está em discussão. “Estamos em análise desse e de outros pedidos de intervenção para criar novos bairros em Salvador. Os estudos já estão prontos, resta apenas eu levar para apreciação e deliberação do prefeito ACM Neto”. Procurado pelo Alô Alô Bahia, ACM Neto (DEM) destacou que pretende aprovar a solicitação.

O Horto é uma das áreas mais luxuosas da capital baiana, com apartamentos residenciais que figuram entre os mais caros da cidade. Para Coda Costa, presidente da Associação de Moradores do Horto Florestal (Amo Horto), a mudança é necessária para que pleitos da região sejam devidamente atendidos. “Vai nos ajudar a acelerar a resolução de nossas demandas”, nos disse.

Marcella Brandalize (foto: Marco Costa Photo)

Linda cerimônia

Marcella Brandalize e Fábio Maalouli se casaram no civil, em uma pequena cerimônia, sábado, na Catedral Metropolitana Ortodoxa, em São Paulo. Em seguida, receberam familiares (cerca de 20 pessoas) para elegante almoço no apartamento dos pais de Fábio, Issa e Huguette Maalouli, com menu preparado pelo Buffet Lepicerie, de Joyce Dabahh. Marcella, advogada de formação, tem na família exemplos de mulheres muito fortes, como a mãe Larissa Bicalho. As duas, juntas, estão preparando uma festa especial para celebrar o enlace. Seria em novembro, mas, por causa da pandemia, teve de ser adiada. A previsão é que aconteça no segundo semestre de 2021, em Salvador, com convidados de diversas partes do mundo, inclusive de Mônaco e Paris, onde Marcella já viveu.

Decoração do jantar de aniversário de Ana Paula Evangelista (foto: Alô Alô Bahia)

Parabéns pra você

Ana Paula Evangelista celebrou seu aniversário de 31 anos, segunda-feira, com um pequeno jantar para familiares, no apartamento dos pais, Ana Lúcia e Paulo Evangelista, no Corredor da Vitória, em Salvador. A noite contou com menu da chef Fernanda Possa, décor da Tudo São Flores e assessoria de Sandy Najar. Ana Paula, que atualmente mora na Alemanha, é gerente de Marketing da distribuidora de petróleo Larco.

Bazar

A partir de sexta e até domingo, o empresário Nino Nogueira estará promovendo um bazar de objetos, quadros e móveis em sua loja do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. As visitas deverão acontecer das 9h às 17h, com horário previamente agendado pelo telefone (71) 98810-8010.

Frank Geyer Abubakyr (divulgação)

Webinar

O presidente do Conselho de Administração da petroquímica Unipar, Frank Geyer Abubakyr, participou nesta terça (25) à tarde de um webinar (seminário online) promovido pela plataforma Bússola. Ao lado de Luis Henrique Guimarães (CEO do grupo Cosan), Hugo Bethlem (presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente) e Ana Luisa Almeida (consultora de reputação e marca e professora da Fundação Dom Cabral), falou sobre capitalismo consciente e mundo pós-pandemia.

Solenidade

A turma recém-formada em junho da Senior Year da Escola Pan Americana da Bahia vai deixar marcada na memória de todos os ex-alunos a sua cerimônia de graduação. Antes da pandemia, a comemoração seria realizada com uma grande festa, reunindo amigos e familiares dos 32 formandos. Mas, respeitando o atual momento, o evento foi cancelado e a solenidade será realizada em formato especial, no Big Drive In, localizado no Centro de Convenções, em Salvador. O evento acontecerá no próximo dia 04, às 19h.

Agora, não!

A influencer baiana Juliana Feroldi, filiada ao DEM, foi convidada para disputar as eleições deste ano para o cargo de vereadora de Salvador, mas não aceitou. Ela disse que ficou feliz pelo convite, mas ressaltou que não é o momento para entrar numa disputa eleitoral. “Surgiu o convite, confesso que fiquei super feliz, sou filiada ao partido DEM. Mas, devido à minha agenda cheia, defini que ainda não é o momento, já que não terei tempo para me dedicar à campanha”, relatou.

Panorama

- Fechado desde o inicio da pandemia, o Coffeetown Salvador volta a funcionar hoje, a partir das 12h. A famosa cafeteria está localizada em um casarão com inspiração americana, no Corredor da Vitória.

- Juliana Ferraz e Fábio Duarte farão live especial para falar de saúde, movimento e bem estar. Será no dia 03 de setembro, às 20h, no Instagram @nestlemolico.

O Fasano Salvador, localizado em frente à Praça Castro Alves, foi o único grande hotel da cidade que ainda não anunciou a sua data de reabertura. Procurado pela Coluna, afirmou que está em fase de estudos.