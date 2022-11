Hospitais da Bahia preparam ações e eventos voltados para a saúde do homem

Cerca de 40 unidades hospitalares da rede direta e indireta da Secretaria da Saúde do Estado do Bahia (Sesab) promovem neste mês ações voltadas para o rastreio, detecção e conscientização acerca do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele.

De acordo com a secretária da Saúde da Bahia, Adélia Pinheiro, 48,5% da população baiana é masculina, um contingente de quase 7,3 milhões que, em sua maioria (57%) se concentra na faixa etária dos 20 aos 59 anos. “O rastreamento é realizado para diagnosticar o câncer antes que o paciente apresente qualquer sintoma da doença. As ações de conscientização nesse período são fundamentais”, alerta a secretária.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a cada triênio são diagnosticados 65.840 novos casos de câncer de próstata no Brasil. O câncer prostático acomete, geralmente, homens mais velhos, considerado raro naqueles com menos de 40 anos.

Consultas, exames, palestras

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) realizará um mutirão de consultas urológicas nos dias 19 e 20 de novembro para homens com idade a partir de 45 anos. Serão oferecidas 400 consultas, que devem ser agendadas de 7 a 10 de novembro, das 7h às 17h, através do telefone 0800 071 3535. Além da consulta, os pacientes poderão realizar o exame de PSA (Antígeno Prostático Específico).

Em Feira de Santana, o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) realiza uma triagem para rastreio de câncer de próstata e de colorretal na próxima quinta-feira, 10 de novembro de 2022, na recepção do HGCA 2, das 09 às 12h. O público-alvo são homens com idade acima de 40 anos e ou com histórico de câncer na família. A orientação é que compareçam ao Hospital Clériston Andrade munidos de documentos pessoais e cartão do SUS.

Durante todo o mês, a unidade terá atendimento ambulatorial com consultas com médico urologista e endoscopista terapêutico ampliado. Além disso, serão ofertados exames para rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos como: toque retal, antígeno prostático específico (PSA), ultrassonografia de próstata e para rastrear o câncer de colorretal.

No Hospital Geral de Guanambi estão programados 320 exames, nos meses de novembro e dezembro, do tipo consulta preventiva com urologista e exame de PSA e Ultrassom, de acordo com a demanda ou solicitação médica.

Localizado em Ilhéus, o Hospital Regional Costa do Cacau vai ter a fachada iluminada de azul durante todo o mês. Além disso, vai oferecer corte de cabelo, barba e sorteio de brindes para os pacientes.

Rodas de Conversa com urologistas, psicólogas, nutricionistas e palestras de conscientização sobre a saúde do homem estão previstas para ocorrer durante todo o mês nos hospitais da Mulher, Regional de Santo Antônio de Jesus, Carvalho Luz, Professor Eládio Lasserre e na UPA de Jequié.

Em Salvador, o Hospital Espanhol vai ganhar decoração noturna especial durante o mês. Além disso, estão previstas diversas ações com funcionários e público externo como a palestra com a psicóloga Christianne Gomes, no dia 21 de novembro, com o tema “Falando mais sobre câncer de próstata e a sexualidade masculina – desmistificando tabus”.