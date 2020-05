Hospitais de campanha de Salvador já atenderam mais de 150 pessoas

Os hospitais de campanha montados pela Prefeitura de Salvador para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas ou confirmação laboratorial para a covid-19, doença causada pelo o novo coronavírus, montados no Wet’n Wild, na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela), e no Itaigara Memorial, no Caminho das Árvores, atingiram a marca de 159 pessoas acolhidas. Desse total, 40 pacientes se recuperaram da infecção e já receberam alta médica.

Juntas, as unidades dispõem de 137 leitos, segundo a gestão municipal, sendo 97 de UTI - todos com respiradores - e 40 clínicos. Cerca de mil profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos, entre outros, atuam nos postos em regime 24 horas.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Leo Prates, a iniciativa da gestão para implantar logo os postos de campanha foi fundamental para evitar o colapso da rede soteropolitana até então. Na última semana pórem, Salvador tinha 83% dos leitos de UTI ocupados e o colapso era esperado para aquela semana.

“Se tivéssemos apenas com a rede convencional instalada na cidade, seria impossível absorver a alta demanda de pacientes da Covid-19 da capital sem que houvesse o colapso do sistema. As medidas de isolamento social implantadas pela Prefeitura, aliadas com a expansão significativa dos equipamentos de assistência, têm garantido até o momento a normalidade no fluxo de acolhimento de indivíduos infectados no município”, destacou Prates.

Além da implantação dos hospitais de campanha da Paralela e Caminho das Árvores, a Prefeitura inaugura nesta terça-feira (26) mais uma unidade de emergência para atender pacientes com a covid-19, no Hospital Sagrada Família. Além disso, ampliou o número de leitos contratualizados junto a unidades privadas e inaugurou, na última sexta-feira (22), o primeiro gripário instalado no estacionamento da UPA Barris, com 24 leitos.