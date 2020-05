Hospitais de campanha de Salvador vão receber túneis de desinfecção

O Governo do Estado da Bahia anunciou que instalará pelo menos mais quatro túneis de desinfecção na porta de hospitais em Salvador. Além do Hospital Espanhol, Instituto Couto Maia e do Hospital Costa do Cacau, que fica em Ilhéus, sul do estado, outras unidades de campanha na capital também vão receber o equipamento.

No Hospital Geral Ernesto Simões Filho, que fica no bairro de Pau Míudo, o túnel já deve ser instalado nos próximos dias, segundo informações da assessoria da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O órgão também informou que as obras na Arena Fonte Nova, onde funcionarão 240 leitos, sendo 100 de UTI, estão sendo finalizadas e que a instalação da cabine deve ser um dos últimos passos.

Já no hospital de campanha Riverside e no Hospital do Subúrbio, ainda não há a data exata que os equipamentos chegarão, mas o governo já adquiriu o túnel para esses espaços.

Em todos os casos, a máquina será utilizada pelos profissionais que trabalham dentro do hospital. Ao chegar ou sair da unidade, passarão pelo túnel, que desinfeta todo o corpo com uma solução à base de cloro e que não é prejudicial para a pele ou para os tecidos das roupas. A produção da cabine é feita pela Cimatec, na fábrica que fica em Simões Filho.

A expectativa é que esse equipamento também seja encomendado para todas as unidades que tenham alas ou tratarem exclusivamente de pacientes com suspeita e infecção pela covid-19. Hospitais do interior também integram a lista de espaços que devem receber a máquina do governo do estado mas ainda sem data prevista, como o Hospital Calixto Midlej Filho e Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, ambos em Itabuna.

Segundo a assessoria, ainda não foi divulgado o investimento que o governo do estado da Bahia fez para adquirir os túneis de desinfecção.