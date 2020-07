Hospitais recebem doação de 2,2 mil testes rápidos e 2,5 mil máscaras N95

Para ajudar a população no combate à pandemia do novo coronavírus, a administradora de planos de saúde coletivos Qualicorp doou, neste mês 2,2 mil testes rápidos para detecção da covid-19 e 2,5 mil máscaras N95 para hospitais da Bahia. O Hospital Aristides Maltez (HAM) recebeu mil testes da covid-19 e mil máscaras de proteção N95 para colaboradores e médicos que atuam na linha de frente do combate à doença, além de pacientes que estão com cirurgias próximas à realização na unidade. Já o Hospital Santo Antônio (HSA), que é o coração das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) recebeu 600 testes rápidos e mil máscaras de proteção. Já em Feira de Santana, a administradora de benefícios doou 600 testes e 500 máscaras ao Hospital Dom Pedro de Alcântara.

“A Qualicorp, mantendo seu compromisso com a saúde e bem-estar de milhões de brasileiros, tem feito uma série de doações pelo Brasil para colaborar com a saúde pública, que teve o atendimento intensificado durante a pandemia do novo coronavírus. Faz parte da nossa missão contribuir com o acesso à saúde”, comenta Pablo Meneses, vice-presidente de Operações e Relacionamento da Qualicorp. “Em momentos tão desafiadores como esse, precisamos unir esforços de todos os lados para reforçar a capacidade de atendimento do sistema público e ajudar a garantir a assistência médica”, afirma.

Para o Dr. Robson Moura, idealizador das doações para os três hospitais, presidente da Associação Bahiana de Medicina (ABM) e vice-presidente da Associação Médica Brasileira, “ações como essa demonstram o reconhecimento aos profissionais de saúde na batalha contra a Covid-19. As equipes de saúde têm trabalhado arduamente para atender a todos e o uso de itens de segurança e prevenção são essenciais para seguirmos na luta contra o coronavírus”.

O CORREIO compartilha boas ideias e atitudes de pessoas e empresas dispostas a fazer a diferença para, juntos, superar a tormenta da pandemia de coronavírus. Tem uma boa história? Compartilhe com a gente.