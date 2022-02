Hospital da Mulher de Feira vai passar a exigir cartão de vacinação para acesso

O cartão de vacinação contra a covid-19 passará a ser cobrado de pacientes, pais e acompanhantes de parturientes internadas no Hospital Inácia Pinto dos Santos (Hospital da Mulher). A exigência passa a valer a partir da terça-feira da próxima semana (15). A orientação é do Ministério da Saúde diante do aumento de casos da doença e também da gripe provocada pelo vírus H3N2. A unidade hospitalar passa a ter novas regras na rotina para acompanhantes a fim de reduzir riscos de transmissão.

Uso de máscara, higienização frequente das mãos, distanciamento social durante circulação em corredores bem como uso de toucas, luva descartáveis, roupa hospitalar padronizada e pulseira de identificação fazem parte das novas regras no Hospital da Mulher.

O diretor do Complexo Materno Infantil da Fundação Hospitalar, o médico Francisco Mota, afirma que o cumprimento das regras é fundamental para garantir a saúde de pacientes, bebês e de profissionais da saúde. “Será solicitado de pais e acompanhantes, sem o ciclo vacinal completo, o resultado do exame [RT-PCR] realizado até 48 horas antes do acesso ao hospital”.

A presidente da Fundação Hospitalar, Gilbert Lucas, alerta ainda para “quem não tiver tomado a segunda ou a terceira doses, no prazo, não poderá ter acesso à unidade hospitalar”.