Hospital das Clínicas realiza primeiras cirurgias após incêndio

Os pacientes internados no Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), e vinculado à Rede Ebserh, que aguardavam para passar por cirurgias, foram submetidos aos procedimentos nesta sexta-feira (14).

O centro cirúgico do Hupes voltou a funcionar um dia depois de ser atingido por um incêndio, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (13), quando 18 cirurgias precisaram ser canceladas. Por meio da assessoria, o hospital garantiu que os internos foram operados apenas depois que as salas foram totalmente limpas.

A assessoria do Hupes, também conhecido como Hospital das Clínicas, não informou, no entanto, quantas e quais foram as cirurgias realizadas. Conforme os representantes, o movimento no local foi pequeno em decorrência da greve geral desta sexta, que causou a paralisação de categorias como o transporte público.

O Laboratório de Infectologia, parte mais atingida pelo fogo, entretanto, continua fechado. Localizado no sexto andar, a área precisará passar por limpeza e vistoria generalizada.

A Polícia Federal realizou perícia em todo o prédio mas ainda não deu um parecer sobre o que pode ter causado o incêncio. Não há prazo para que o laudo final seja produzido.